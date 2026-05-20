Puerta de entrada al mercado alemán para el ámbito productivo local

Un encuentro de empresarios locales con representantes de importantes firmas alemanas se llevó a cabo en el Salón Héroes de Malvinas del Municipio. Tuvo como principal objetivo tejer lazos de negocios con el país germano.

La jornada fue especialmente pensada para fortalecer vínculos entre el ecosistema empresarial argentino y alemán, además de generar nuevas oportunidades de negocio e impulsar la competitividad regional.

Fue organizada en forma conjunta por la Municipalidad, la Unión Industrial de Bahía Blanca y la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina).

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Dentro del espacio, que contó con un fuerte intercambio entre empresas, instituciones y actores clave del sector productivo, intervinieron activamente directivos de las firmas Aleph Energy, AMI Agencia Marítima, Internacional Henkel, Hexagon, Siemens Energy y Wilo.

Abrió la jornada Matías Italiano, director municipal de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, quien calificó de “verdadero orgullo” que se haya elegido a Bahía Blanca dentro del ámbito provincial como ciudad organizadora de esta ronda de negocios con Alemania.

“Y no es casualidad esta elección, siendo que nuestro potencial productivo e industrial, además de nuestro capital humano, académico, nos ubican en un plano de relevancia de cara al futuro”, manifestó.

Por su parte Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo de la UIBB, señaló la importancia de seguir bregando por un proceso de regionalización que pueda insertarse más allá de Bahía Blanca en este tipo de lazos comerciales e industriales con países como el germano.

“Claramente la visita que realizó a nuestro medio el embajador de Alemania (Dieter Lamlé) excedió el plano protocolar, ya que se corporizó en la realización, por ejemplo, de esta importante ronda de negocios”, indicó.

En tanto, Patricia Martin, directora de Operaciones y Soporte e integrante del Consejo de Dirección Estratégica, resaltó el interés y la organización tanto de la Municipalidad como de la Unión Industrial para la realización del evento.

“La Cámara lleva a cabo una intensa labor en la conexión de empresas locales con firmas de Alemania. Impulsamos el desarrollo de negocios entre ambos países con soluciones a medida para cada etapa de expansión, acompañando desde el análisis de mercado hasta la concreción de alianzas estratégicas en Alemania”, señaló.

AHK Argentina, dijo, representa una puerta de entrada al mercado alemán para grandes empresas y especialmente Pymes de nuestro país.

Dentro del desarrollo de negocios entre ambos países, indicó como claves varios pasos a considerar.

Entre ellos, la identificación de socios comerciales en Alemania, la búsqueda de proveedores en dicho país, los requisitos de ingreso a tener en cuenta al mercado alemán, la asesoría para la construcción de empresa en suelo germano, además de toda la información estratégica para una toma de decisiones con el suficiente respaldo.