Tras la Marcha Federal Universitaria, docentes irán al paro durante toda la semana próxima

Tras la última Marcha Federal Universitaria realizada en Bahía Blanca y distintos puntos del país, los gremios docentes universitarios confirmaron un nuevo paro nacional que se extenderá desde el martes 26 hasta el sábado 30 de mayo inclusive.

La medida es impulsada por CONADU Histórica y CONADU junto a sus asociaciones de base, en continuidad con el conflicto salarial y presupuestario que el sector mantiene desde hace meses.

Durante la movilización desarrollada en nuestra ciudad, docentes, estudiantes y trabajadores no docentes volvieron a reclamar por el financiamiento de las universidades públicas y por una recomposición salarial frente al avance de la inflación.

En ese marco, desde los gremios señalaron que el paro busca visibilizar la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos del sector.

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Además, advirtieron que las medidas de fuerza podrían profundizarse si la gestión de Javier Milei continúa sin atender los pedidos planteados por las organizaciones docentes.

El paro afectará en Bahía Blanca el normal desarrollo de clases y actividades académicas en la Universidad Nacional del Sur y en las escuelas preuniversitarias dependientes de la institución.