Delitos en Bahía y la región: en 2025 bajaron más de 8% las denuncias

El Departamento Judicial Bahía Blanca, con -8,2%, se ubicó por debajo del promedio provincial (-6,2%) entre los que más caída de denuncias tuvieron durante el año pasado con respecto a 2024.

Esa es una de las conclusiones de la información estadística que dio a conocer hoy, a través de la web institucional del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la Procuración General, según los datos incorporados del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).

En contrapartida, entre los distritos que demostraron mayor incremento de denuncias figuran Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%), los cuales, en conjunto, conforman casi un tercio del total de los inicios.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y entre los de mayor disminución interanual figuran: La Matanza (-12%), Junín (-9,4%). La Plata (-9%), Bahía Blanca y Necochea (-8,2% en ambos casos).

Bahía y los partidos de la region circundante, según el registro oficial, contabilizaron un total de 31.735 denuncias en 2025 (30.559 en mayores y 1.176 en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil).

Mientras que en 2024 ese registro fue de 34.564 denuncias (33.293 y 1.271).

El año pasado, según los datos generales del informe, en toda la Provincia se iniciaron 1.035.350 de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), de las cuales 1.012.857 de IPP fueron al fuero de adultos y 22.493, a Menores (esta última cifra representa el 2,2% de todos los delitos.