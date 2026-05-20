ATP 250 de Ginebra: Navone dio el golpe ante Norrie y se metió en los cuartos de final

El tenista argentino Mariano Navone dio una de las sorpresas de la jornada y le ganó al británico Cameron Norrie (3°) para meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Ginebra.

Navone, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 41 minutos de juego.

El argentino se mostró muy enfocado en todo momento e hizo valer su experiencia y comodidad en canchas de polvo de ladrillo para derrotar al británico, que no se siente muy cómodo en este tipo de superficie.

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Navone, que este año ganó su primer título al levantar el trofeo en el ATP 250 de Bucarest, encontró una gran regularidad en los últimos meses, lo que le permitió volver al top 50 tras un flojo inicio de 2026.

Su rival en los cuartos de final será el español Jaume Munar (8°), que más tarde le ganó al también argentino Francisco Comesaña con un doble 6-4, tras una hora y 34 minutos de juego.

Con esta derrota, Comesaña extiende su muy flojo momento, ya que acumula varios meses sin conseguir buenos resultados, lo que incluso provocó que saliera del top 100 del ranking ATP.

La gran sorpresa de la jornada la dio el australiano Alexei Popyrin, quien consiguió un triunfazo ante el estadounidense y primer preclasificado, Taylor Fritz (1°), quien llegará a Roland Garros extremadamente bajo de confianza.

Por otra parte, el estadounidense Learner Tien (4°) derrotó por 7-6(4) y 7-6(2) al griego Stefanos Tistsipas, quien no logra salir de su crisis, mientras que el noruego Casper Ruud (6°) venció en sets corridos al belga Raphaël Collignon.

Los ATP de Ginebra y Hamburgo, que se disputan esta semana, son los últimos torneos antes del inicio del segundo Grand Slam de la temporada, que es Roland Garros.