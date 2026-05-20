Sporting ya tiene al reemplazante de "Beto" Mardones

La dirigencia de Sporting se movió rápido y ya tiene al reemplazante de Silvio Mardones. Se trata de Enzo Moscone, quien llega luego de integrar el cuerpo técnico de Daniel Cravero en Cipolletti, en el Federal A, en la temporada pasada.

Moscone fue ayudante de campo en el conjunto rionegrino en la temporada 2025. y como entrenador principal trabajó en Academia Pillmatun (2013-2015), Club Fernández Oro (2016-2017), Club Unión Alem Progresista (2018-2021), Club Cipolletti (2022) y Club Unión Alem Progresista (2023-2024).

Y como asistente, además de secundar al “Chango” Cravero, viene de trabajar en San Patricio junto a Mario Martínez, ex DT de Sol de Mayo.

Sporting --en zona de Promoción-- recibirá el lunes al puntero Huracán en el Enrique Mendizábal.