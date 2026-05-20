Olimpo juega el domingo al mediodía y Villa Mitre va el lunes por la tarde

Olimpo y Villa Mitre ya conocen cómo sigue su camino en la Zona 4 del Torneo Federal A, que este fin de semana tendrá el comienzo de la segunda rueda con la fecha 10.

Con la particularidad de que el domingo se disputa la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional y teniendo en cuenta el feriado del 25 de Mayo, la programación tendrá algunos días y horarios poco habituales.

Por caso, el aurinegro visitará a Alvarado, en Mar del Plata, el domingo a las 12.15.

El árbitro en La Feliz será César Ceballo.

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La Villa, en tanto, volverá a ser local esta vez recibiendo a Kimberley.

El partido irá el lunes, desde las 15 en El Fortín y con Jorge Etem como juez principal.

*El resto

Los otros dos juegos de la fecha 10 también irán el domingo.

El primero comenzará a las 11, cuando Santamarina reciba a Brown de Puerto Madryn.

El juez en el estadio General San Martín será Marcos Liuzzi.

Mientras que a las 15, Germinal y Sol de Mayo se medirán en Rawson, con contralor de Luis Martínez.

Círculo Deportivo, que tuvo la salida de Mariano Charlier como entrenador, tendrá fecha libre.

*La tabla

Así están las posiciones de la Zona 4, tras disputarse la primera rueda:

1°) Olimpo, 20 puntos; 2°) Kimberley, 13; 3°) Alvarado, 12; 4°) Germinal y Sol de Mayo, 10; 6°) Villa Mitre, 9; 7°) Santamarina, 8; 8°) Brown, 6 y 9°) Círculo Deportivo, 5.