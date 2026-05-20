Senior liguista: Sporting suma y sigue y lidera con 5 puntos de ventaja
El rojinegro goleó a Huracán 5 a 1 y tiene puntaje ideal Ganaron Sansinena, Libertad y Comercial.
Sporting está decidido a ser gran protagonista en el fútbol Senior y logró su cuarta victoria en fila en el certamen Apertura "Cristian Bérgamo", tras jugarse la 4ª fecha.
El rojinegro goleó a Huracán --uno de los escoltas-- por 5 a 1 y aumentó la ventaja en la cima.
Ahora, el único escolta es Sansinena, que superó a Tiro Federal 2 a 1.
También ganaron Libertad (5-1 ante Pacífico de Cabildo) y Comercial (2-1 ante San Francisco), mientras que se suspendió el cotejo que estaban jugando Bella Vista y Pacífico BB.
Resultados y goleadores:
--Libertad 5 (Luis Kihn --2--, Mariano Moreno, Gustavo Peña y César Pascal), Pacífico de Cabildo 1 (Nicolás Arroyo).
--Sporting 5 (Gabriel Bernengo, Maximiliano Rodríguez, Marco Cossú, Emiliano Sebeca y Alejandro Aparicio), Huracán 1 (Gabriel Brendel).
--Comercial 2 (Sebastián Racchi --2--), San Francisco 1 (Marcos Ramos).
--Sansinena 2 (Marcos Pierucci y Juan Francisco Molina), Tiro Federa 1 (Juan José Dietz).
El cotejo entre Bella Vista y Pacífico BB fue suspendido a los 30 minutos por inconvenientes en el suministro eléctrico. Estaban 0 a 0.
La tabla