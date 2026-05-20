Senior liguista: Sporting suma y sigue y lidera con 5 puntos de ventaja

Salió de pobre. Libertad le ganó a Pacífico de Cabildo 2 a 1. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Sporting está decidido a ser gran protagonista en el fútbol Senior y logró su cuarta victoria en fila en el certamen Apertura "Cristian Bérgamo", tras jugarse la 4ª fecha.

El rojinegro goleó a Huracán --uno de los escoltas-- por 5 a 1 y aumentó la ventaja en la cima.

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Ahora, el único escolta es Sansinena, que superó a Tiro Federal 2 a 1.

También ganaron Libertad (5-1 ante Pacífico de Cabildo) y Comercial (2-1 ante San Francisco), mientras que se suspendió el cotejo que estaban jugando Bella Vista y Pacífico BB.

Resultados y goleadores:

--Libertad 5 (Luis Kihn --2--, Mariano Moreno, Gustavo Peña y César Pascal), Pacífico de Cabildo 1 (Nicolás Arroyo).

--Sporting 5 (Gabriel Bernengo, Maximiliano Rodríguez, Marco Cossú, Emiliano Sebeca y Alejandro Aparicio), Huracán 1 (Gabriel Brendel).

--Comercial 2 (Sebastián Racchi --2--), San Francisco 1 (Marcos Ramos).

--Sansinena 2 (Marcos Pierucci y Juan Francisco Molina), Tiro Federa 1 (Juan José Dietz).

El cotejo entre Bella Vista y Pacífico BB fue suspendido a los 30 minutos por inconvenientes en el suministro eléctrico. Estaban 0 a 0.

La tabla