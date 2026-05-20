Puerto Rosales consolida su crecimiento con la primera descarga de langostinos

Puerto Rosales dio ayer un nuevo paso en su crecimiento logístico y productivo con la primera descarga de 140 toneladas de langostino en las nuevas cámaras de frío de la firma Conarpesa construidas dentro de la terminal portuaria.

La operatoria marcó la inauguración formal del depósito frigorífico destinado a exportación y representó además el cierre de un circuito iniciado a mediados de abril, cuando zarparon del puerto los buques a la espera de la apertura de la campaña de pesca de langostino frente a las costas del sudoeste bonaerense.

Ayer, finalmente, se concretó la primera descarga del resultado de esas jornadas de pesca.

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La empresa trabajará bajo un régimen de exportación en planta: el producto permanecerá conservado en cámaras de frío y, al momento de exportarse, los contenedores serán consolidados dentro del predio antes de ser trasladados al puerto de salida.

Del acto participaron el presidente de la empresa española, Fernando Álvarez Castellano, el gerente comercial Lucio Tortosa, además del intendente de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Diego Piñero, y miembros del directorio.

Aristimuño sostuvo que la llegada de Conarpesa y la puesta en funcionamiento del frigorífico forman parte de un proceso iniciado en 2022 para fortalecer el perfil productivo del distrito y generar empleo local.

"Es un hito histórico en Coronel Rosales que nos llena de felicidad —dijo Aristimuño—. Esto no es casualidad, esto tiene que ver con una historia, un proceso, tiempos, acuerdos y diálogo permanente. Tiene que ver con la decisión del Consorcio de otorgar las tierras y sobre todo de la empresa de invertir en Rosales."

La inversión forma parte de un proceso de crecimiento sostenido de Puerto Rosales, que en los últimos años amplió su infraestructura logística, energética y pesquera. El proyecto de Conarpesa incluyó la construcción de depósitos y cámaras de frío con capacidad de 2.000 toneladas, además de mejoras eléctricas, pavimentación y obras complementarias dentro del área operativa.

La consolidación de operaciones pesqueras se suma además al fuerte desarrollo energético del puerto bonaerense, que recientemente incrementó su movimiento exportador y continúa posicionándose como uno de los puntos estratégicos de crecimiento productivo en el sur de la provincia.