Condenan a un hombre a 14 años de prisión por abusar de una nena, hija de su pareja

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 condenó, mediante juicio abreviado, a un hombre a la pena de 14 años de prisión por abusado de la hija de su pareja, en la localidad de Punta Alta.

De acuerdo con la causa, investigada por la UFIJ Nº 4 a cargo del fiscal Diego Torres, los hechos ocurrieron entre los años 2011 y 2017 aproximadamente, en diferentes oportunidades, en el interior de dos domicilios de la ciudad.

Según indicaron, el hombre aprovechaba distintas oportunidades en las cuales se quedaba al cuidado de la niña, quien tenía entre 3 y 8 años, para someterla a tocamientos y distintas situaciones abusivas.

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Agregaron que el imputado además le exhibió material pornográfico a la pequeña e intentó accederla de manera carnal, hechos que constituyeron un grave ultraje a su integridad sexual promovieron prematuramente su corrupción sexual.

El hombre fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con promoción de la corrupción de menores; ambas agravadas por haber sido cometidas mediante el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad.