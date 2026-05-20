Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.423 para la venta y de $1.373 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,06% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.445 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.430 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (sin cambios); el MEP cotiza a $1.431,56 (-0,2%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.488,22 (-0,2%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 532 puntos básicos (-2,74%).