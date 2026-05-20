La Marcha Federal por la Salud se replicó este mediodía en Bahía Blanca

Organizaciones sindicales, asociaciones médicas, trabajadores del sistema sanitario y vecinos en general se movilizan hoy en nuestra ciudad, Capital Federal y varios puntos del país en el marco de la Marcha Federal de la Salud, para expresar su rechazo al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Bajo el lema “La salud no puede esperar”, la protesta busca visibilizar la situación “crítica” que atraviesa el sistema sanitario.

La convocatoria fue impulsada por el Foro por el Derecho a la Salud y surge como respuesta al recorte de 63.000 millones de pesos anunciado por el Gobierno la semana pasada, que impactaría en el presupuesto destinado a medicamentos y tratamientos oncológicos, entre otras áreas.

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En Bahía, la formación comenzó en la sede de PAMI de calle San Martín y se dirigió hacia la plaza Rivadavia.

Entre los principales reclamos aparecen la falta de recursos en centros de salud, las dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, y el deterioro de distintos programas sanitarios nacionales.

Desde distintos sectores del sistema público advirtieron además que la demanda aumentó en los últimos meses debido a la cantidad de personas que dejaron de atenderse mediante obras sociales o prepagas por el incremento de costos en el sector privado. (A24 y Clarín)