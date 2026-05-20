Damián De Santo y Christian Sancho llegan a Bahía Blanca con la exitosa comedia "Una Clase Especial"

Los reconocidos actores Damián De Santo y Christian Sancho traerán a Bahía Blanca su obra titulada “Una Clase Especial”. La función tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 21:00 en el Teatro Don Bosco, ubicado en Rondeau 119.

Esta pieza teatral, escrita por Daniel Dátola y bajo la dirección de Manuel González Gil, llega precedida de un éxito rotundo. Hasta el momento, la gira nacional superó los 20.000 espectadores con localidades agotadas en diversas ciudades del país.

Humor y seducción sobre las tablas

La trama de la obra presenta a Lalo, interpretado por De Santo, un hombre introvertido que acaba de ser abandonado por su esposa. Ante esta situación, decide contratar una clase con Leo (Sancho), un carismático maestro en seducción.

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A lo largo del encuentro, maestro y alumno exploran los recovecos de la mente masculina y las relaciones. Sin embargo, los roles se invierten de forma inesperada cuando una llamada altera los planes de Leo.

La obra demuestra que el amor no se puede estudiar, combinando momentos de risa con reflexiones sobre el engaño y el abandono. Esta dupla actoral se consolidó como uno de los grandes éxitos teatrales del año.

Fenómeno viral en redes sociales

Además del impacto en el teatro, la química entre los protagonistas se convirtió en un furor en redes sociales. Los actores desarrollaron una micro ficción con cápsulas semanales que muestran actividades desopilantes para conocer mujeres.

Este contenido digital, producido por Faroni Producciones, comenzó como una promoción pero ganó autonomía debido a la alta demanda del público. Los videos pueden seguirse en la cuenta oficial de Instagram @unaclase.teatro.

Entradas y detalles del evento

Las entradas para la función en Bahía Blanca ya están a la venta en TicketBahia.com, ideal para asegurar tu lugar con tiempo. Un dato a tener en cuenta: los chicos pagan entrada a partir de los 3 años.

En cuanto al cupo para personas con discapacidad, este se otorgará según disponibilidad el día de la función. Dichas gestiones deben realizarse únicamente en el teatro de forma presencial.

Bahía Blanca se prepara así para recibir una propuesta que promete risas garantizadas y una mirada profunda sobre los vínculos humanos.