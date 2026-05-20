Lo que dejó la primera fecha de la Liga Provincial de vóleibol de Primera División

El pasado fin de semana, en Bahía Blanca, dio inicio una nueva edición de la Liga del Centro Bonaerense de primera división masculina y femenina, que organiza la Federación Bonaerense de Vóleibol.

En los gimnasios de Liniers, Bahiense del Norte, Tiro Federal y Villa Mitre se jugaron los partidos correspondientes al primer weekend.



En la máxima categoría masculina, tras las primeras cuatro fechas, Once Unidos de Mar del Plata marcha primero con 12 puntos sobre 12 jugados, escoltado por Azul Voley con 11 unidades. Completa el podio Banco Provincia de Mar del Plata con 9 puntos, al igual que Edal de Tandil. La fecha tuvo varios cruces entre equipos del Top 6 del año pasado, Once Unidos se impuso 3-0 a Liniers, pero el "Chivo" se impuso por 3-2 ante Banco Provincia, y Azul Voley le ganó por 3-1 a Cedetalvo de Mar del Plata.

En la rama femenina, tras las primeras cuatro fechas, Cedetalvo y Mar Chiquita Voley lideran la tabla con 12 puntos sobre 12 jugados, escoltados por Bahiense del Norte, con 9 unidades.

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En el partido destacado de la fecha, Bahiense se impuso por 3-1 ante Once Unidos, reeditando la final de la Licebo y del Torneo Provincial 2025.



El torneo tendrá continuidad el 6 y 7 de Junio en las ciudades de Tandil y Azul.

Los bahienses partido por partido

Rama Masculina

Liniers.

* 3-0 vs La Armonía

* 3-2 vs Banco Provincia

* 0-3 vs Once Unidos

* 2-3 vs Racing de Olavarría

Olimpo.

* 3-2 a Cedetalvo

* 2-3 vs Azul Voley

* 0-3 vs Edal

Tiro Federal.

* 0-3 vs Cedetalvo

* 0-3 vs Mar Chiquita

* 1-3 vs Costa Sud de Tres Arroyos

La Armonía.

* 0-3 vs Liniers

* 0-3 vs Costa Sud

* 0-3 vs Once Unidos

* 0-3 vs Edal de Tandil

Rama Femenina

Bahiense del Norte.

* 3-0 vs Juventud Unida de Tandil

* 3-0 vs Costa Sud

* 3-1 vs Once Unidos

Liniers.

* 1-3 vs Cedetalvo

* 3-0 vs Edal

* 1-3 vs Mar Chiquita

Olimpo.

* 0-3 vs Cedetalvo

* 1-3 vs Mar Chiquita

* 3-0 vs Costa Sud

* 0-3 vs Once Unidos

Villa Mitre.

* 2-3 vs Edal

* 3-1 vs Juventud

* 0-3 vs Cedetalvo

Tiro Federal.

* 1-3 vs Racing

* 3-0 vs Juventud

* 0-3 vs Once Unidos