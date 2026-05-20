Cavagnero volvió a sumar minutos en Villa Mitre: "Siempre supe que iba a ser largo, no hay que aflojar"

Nicolás Cavagnero jugó 45 minutos en el empate de Villa Mitre ante Liniers, por la Liga del Sur, con el objetivo de reencontrarse de a poco con su mejor versión.

Esos primeros movimientos ante el Chivo significaron para el volante cordobés el regreso a las canchas luego de más de 9 meses, tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda.

"Fue un tiempito largo, gracias a Dios ya volvimos y de a poquito hay que ir sumado", se alegró el exjugador de Instituto, en diálogo con El Diario Deportivo.

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"Me sentí bien, traté de estar tranquilo. Siempre están esas ansias, pero me sentí bien, estoy tranquilo", remarcó el volante central de 26 años, quien llegó a la Villa en el verano de 2025.

Este regreso a las canchas se dio como parte de la rehabilitación, en busca de encontrar su mejor versión.

"Fue un conjunto entre el Colo (Schumacher, DT de la Liga), los médicos, el cuerpo técnico del Federal y yo. La idea es ir agarrando ritmo, la Liga del Sur tiene su ritmo, sé que las canchas están lindas. Fue todo un combo para que lo podamos hacer", contó Nico.

Además, recordó cómo fue atravesar aquel momento de la lesión.

"Creo que estaba en un buen momento, está bien el club, en la ciudad, con un buen grupo. Pero todo pasa por algo, cuando era chico estuve mucho tiempo lesionado por el pubis, ya lo había vivido. También estuve unos meses en mi casa, en Córdoba, y eso hablando un poco todo", recordó.

"Siempre supe que iba a ser largo, no hay que aflojar", recordó.

En definitiva, en este proceso de regreso y recuperación, con el correr de los días y su mejoría Nico terminará siendo una especie de refuerzo para el equipo del Federal A que, encima, en su posición perdió a Valentín Jouglard por una lesión similar en la primera fecha de la temporada.

"Yo todavía estaba con dolor, tenía que estar tranquilo. Me había angustiado por Valen , pero ahí es cuando más tranquilo tenes que estar porque parece que estás bien pero siempre te aparece algo nuevo", contó.

"Ahora tengo que agarrar ritmo de partido, que obviamente lo voy a agarrar jugando", avisó.

En ese sentido, su idea y del cuerpo técnico es que el fin de semana vuelva a jugar por la Liga del Sur, cuando el tricolor se enfrente a La Armonía, el domingo a las 12.30.

"La idea es este finde meter unos minutos más en la Liga, después se verá. Obviamente que quiero jugar y meter minutos, para agarrar ritmo de partido", avisó.

Además, Nico dio su mirada del presente del equipo en el Federal A, donde espera sumarse pronto.

"Puedo hacer un análisis bueno y completo, porque vi todos los partidos y me gusta ver y analizar. También los veo entrenar a los chicos, ahí uno puede comparar y ve que la idea está. Te deja tranquilo que lo que se trabaja se demuestra por varios momentos del partido y cada vez más. Será cuestión de seguir laburando, creo que nadie nos superó, pero el fútbol no es de merecimiento sino de ganar. Este triunfo vino bien para que nos volvamos a sentir ganadores, hay que seguir", se ilusionó.

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