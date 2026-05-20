Emilio Giménez, otro pase de Liga Argentina a la Liga Bahiense de Básquetbol Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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La Liga Bahiense de Básquetbol Oro continúa disputándose dentro de la cancha y afuera algunos equipos buscan potenciarse, como el caso de Leandro N. Alem, que ante la lesión de Mirko Cenzual (ligamentos) tiene todo acordado con Emilio Giménez para sumarlo.

"Más que nada es por un tema de mantenerme en ritmo, porque son muchos meses desde que quedamos afuera con Villa Mitre hasta que volveríamos a jugar. Está bueno aprovechar el torneo de Bahía para mantenerme en ritmo y seguir jugando", le dijo a "La Nueva".

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Por ahora, resta el acuerdo entre las dirigencias, porque Alem pretende que se extienda hasta diciembre y Villa Mitre firmaría el pase hasta septiembre.

"Con Alem arreglé hasta fin de año y Villa Mitre me quiere para el inicio de la temporada. Es un tema para resolver después, se verá si Villa Mitre me quiere para cuando me libere en Alem o veré de jugar a otro lugar", contó.

De todos modos, hay optimismo en que se concrete su arribo y sume para potenciar al verdirrojo, que cuenta con dos extranjeros, el estadounidense Jac-Luc Wilson y el venezolano Eduardo Ríos, y se ubica penúltima, con tres victorias y seis derrotas.

La Mona jugó la última temporada de Liga Argentina para el tricolor, promediando 26,9 minutos, 6,9 puntos y 3,6 rebotes.

Su última experiencia durante un receso de Liga fue jugando para 9 de Julio.