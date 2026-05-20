Robó la batería de un auto y cayó porque la víctima lo filmó

Un hombre fue aprehendido en el marco de un allanamiento por el robo de la batería de un automóvil en General Cerri.

El operativo se llevó a cabo en la tarde del miércoles en 25 de Mayo al 500 de la vecina localidad.

En ese lugar fue capturado Federico Winder, de 32 años, quien en la jornada del martes había sustraído la batería de un Fiat Spazio estacionado en Castelli al 300 y había sido filmado por la damnificada mientras llevaba a cabo el ilícito.

Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 y el Juzgado de Garantías N° 1.