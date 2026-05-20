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El pronóstico: así estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 21 de mayo en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 21 de mayo una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte. La visibilidad será buena con neblina.

En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 9 grados centígrados.

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