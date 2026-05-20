Condenaron a 20 años de cárcel al acusado por un crimen en el barrio Mariano Moreno

Una pena de 20 años de cárcel le impuso la justicia bahiense a Jonatan César Arroyo, acusado de matar a un hombre a golpes dentro de su casa, en el barrio Mariano Moreno, y de golpear de manera brutal a la esposa de la víctima.

Los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 2 lo hallaron culpable del homicidio simple de Máximo Jorge Boccio (75) y de las lesiones graves sufridas por Elsa Elena Benedetti (76).

La sanción determinada por los magistrados coincide con la reclamada por el fiscal Jorge Viego durante los alegatos del debate oral.

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El hecho se produjo el 11 de octubre de 2024, en Mendoza al 1.200, cuando Arroyo llegó hasta el lugar en un auto rojo y golpeó al hombre causando su deceso.

Además, en las mismas circunstancias, el imputado agredió a Elsa Elena Benedetti, produciéndole lesiones graves como hematomas múltiples en el rostro y fractura del hueso maxilar.

Las tareas investigativas y pruebas recolectadas durante la instrucción -entre ellas las imágenes de cámaras de seguridad- lograron vincular a Arroyo -inquilino de un departamento propiedad de las víctimas- como el presunto autor del hecho.

El procesado fue detenido por la policía en cercanías del puesto Fitosanitario del kilómetro 711 de la ruta nacional 3, cuando intentaba escapar hacia Caleta Olivia a bordo de un transporte público.