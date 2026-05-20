Poca demanda y sobrestock: hay más de 137 mil Okm sin vender en Argentina

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario de sobrestock que encendió alarmas entre terminales y concesionarias. Un informe interno elaborado con datos de ACARA-SIOMAA reveló que hay más de 137.000 autos cero kilómetro acumulados en depósitos de fábricas, importadores y agencias.

El reporte expone que el volumen actual equivale a casi tres meses de ventas, en un contexto en el que la demanda perdió fuerza y los patentamientos muestran señales de desaceleración en Argentina.

El documento sostiene que abril cerró con un stock de 137.378 unidades. Durante este año, además, el inventario llegó a superar las 142.000 unidades y en diciembre de 2025 había alcanzado los 160.187 vehículos acumulados.

El informe marca que las concesionarias consideran saludable tener alrededor de dos meses de ventas en stock. Sin embargo, algunas automotrices ya superan ampliamente ese nivel y enfrentan dificultades para sostener el ritmo de comercialización.

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Entre las causas aparecen la caída del poder adquisitivo, el aumento de los costos de mantenimiento y las tasas de financiación poco atractivas. También influye la estabilidad cambiaria, que redujo el incentivo a desprenderse de dólares para comprar vehículos.

Otro factor que golpea al mercado es la expectativa de bajas de precios. La llegada de nuevas marcas, especialmente chinas, generó entre muchos consumidores la percepción de que los 0 km podrían abaratarse en los próximos meses.



Stock por marca: cuáles son las automotrices con más autos acumulados



Volkswagen: 19.881 unidades en stock, equivalente a 3,3 meses de ventas.



Chevrolet: 4,4 meses de ventas acumuladas en depósitos.



Ford: 4,3 meses de stock.



Toyota: 2,8 meses de ventas.



Renault: 3 meses de stock.



Fiat: 2,6 meses de ventas.



Peugeot: 4.173 unidades, equivalente a 1,2 meses.



BYD: 6.040 vehículos acumulados, con 4,7 meses de ventas.



Chery: 3.968 unidades en stock, equivalente a 8,4 meses de ventas.



DFSK: 10,2 meses de ventas acumuladas, el nivel más alto del ranking.



Las marcas chinas aparecen entre las más comprometidas debido al fuerte ingreso de vehículos híbridos y eléctricos bajo el régimen de importación sin aranceles.

El informe también advierte sobre una creciente tensión entre terminales y concesionarias. Las fábricas buscan sostener el nivel de distribución de unidades, mientras que los dealers intentan reducir el inventario para evitar pérdidas de rentabilidad.

Hay otro elemento que explica la desaceleración de ventas y tiene que ver con la demanda acumulada de años anteriores. Durante 2025, muchos consumidores concretaron compras que habían postergado entre 2022 y 2024 por las restricciones a las importaciones.

Ese efecto comenzó a agotarse durante este año y ahora el mercado enfrenta un escenario de menor dinamismo, mayor competencia y presión para bajar precios en distintas marcas del segmento 0km. (con información de NA)