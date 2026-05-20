El Gobierno se anotó una victoria y logró la media sanción al cambio del régimen de Zona Fría

La Cámara de Diputados consiguió esta noche la media sanción para la modificación del régimen de Zona Fría, un proyecto de ley que dejaría sin beneficios en el pago de las boletas de gas a distintas regiones del país, entre ellas Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.

La iniciativa obtuvo 132 votos a favor y 105 en contra, a lo que se sumaron cuatro abstenciones. Todo se dio en el marco de una sesión maratónica y marcada por los fuertes cruces entre la oposición y la bancada de La Libertad Avanza.

Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo se granjeó el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal e Independencia.

Durante toda la jornada hubo intensas negociaciones con gobernadores para conseguir el apoyo necesario al proyecto, que busca reducir los subsidios al gas en ciertas regiones del país.

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Por su parte, durante las alocuciones la oposición rechazó de forma unánime la reforma, apuntando contra el impacto tarifario sobre los sectores de menores ingresos, además de cuestionar la orientación federal de la iniciativa oficialista.

Anoche, el intendente Federico Susbielles, en su cuenta de X, escribió un mensaje de rechazo a la media sanción por la exclusión de Bahía Blanca como zona fría.

El miércoles, el primer proyecto que se trató fue la ley Hojarasca, que se aprobó con 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

Se trata de una iniciativa concebida por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas. En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

El quórum de 129 voluntades se completó con la radical Karina Banfi, así como de las diputadas de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Lourdes Arrieta, y de la neuquina Karina Maureira.

De esta manera, el oficialismo logró pisar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



Los cambios a la ley de Zona Fría

El proyecto de ley de readecuación del régimen de Zona Fría tiene como eje central la reducción del alcance geográfico del esquema de subsidios por consumo de gas, acotando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas de frío extremo.

Los objetivos que persigue la iniciativa, de acuerdo a la letra del proyecto, son "la reducción del déficit fiscal, la normalización financiera del sistema energético y ordenamiento de las cuentas públicas".

Con el nuevo régimen de zona fría del Gobierno, según especificó la semana pasada la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que lo conservarán 1.800.000 de usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), quienes tendrán un "descuento superior al 75%" sobre el consumo de gas en los meses de invierno.

La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4.3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

A partir de los cambios en el régimen de zona fría, se subsidiará el metro cúbico de consumo de gas natural y no la totalidad de la factura -que incluye el cargo fijo-, como sucede hasta ahora.

A su vez, el proyecto crea un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. (con información de TN y NA)