El Coro Estable de Bahía Blanca ofrecerá un concierto coral solidario

El Coro Estable de Bahía Blanca realizará una función con obras de gran belleza y profundidad espiritual en un recorrido que abarca distintos estilos y épocas. Será el viernes 22 de mayo a las 19:00 en Salón Libertador de Corporación de Comercio e Industria (Alsina 19 1° piso). Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Bajo la dirección de la maestra titular Constanza Piqué Bazzano, y la participación como solistas de las sopranos, Myrna Serenelli y Ximena Tassara, se interpretará “Zigeunerleben Op. 29 n°3” de Robert Schumann, “3 Motets Op. 69 n°3” de Felix Mendelssohn, “Christus factus est” de Anton Bruckner y “Gott im Ungewitter”, D.985 de Franz Schubert, entre otras.

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Maestra titular Constanza Piqué Bazzano

La entrada será libre y gratuita. Se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero, destinado al "Merendero, comedor Cachorros en Acción". Este programa coral reúne obras que atraviesan distintos momentos de la historia musical, desde los clásicos románticos hasta composiciones contemporáneas, ofreciendo al público una experiencia artística de gran intensidad espiritual y expresiva.