El Centro Gallego de Bahía Blanca celebra el "Día das Letras Galegas"

Mañana, viernes 22 de mayo, de 18 a 20, el Centro Gallego de Bahía Blanca realizará una jornada especial en conmemoración del Día das Letras Galegas, una de las fechas más importantes de la cultura gallega, dedicada a la promoción y preservación de la lengua y la literatura de Galicia.

La actividad tendrá lugar en la sede de Zelarrayán 560, de nuestra ciudad, con entrada libre y gratuita, y cupos limitados.

En esta edición, el homenaje estará dedicado a la escritora gallega Begoña Caamaño, reconocida por su aporte a la literatura contemporánea gallega y por obras que recuperan voces femeninas y miradas innovadoras dentro de la narrativa gallega.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, durante el encuentro se realizará un reconocimiento especial a José Manuel Nantes por su compromiso y aporte a la difusión de la cultura gallega en la comunidad.

La propuesta contará también con la participación del Ensamble de Gaitas del Centro y las Cantareiras Lua Nova, quienes acompañarán la jornada con música y tradición gallega.