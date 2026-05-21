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Agostina Hein y Macarena Ceballos competirán en el prestigioso Mare Nostrum

Las nadadoras, representates nacionales en los últimos Juegos Olímpicos, serán las únicas argentinas en el evento europeo.

Foto: COA

Dos nadadoras argentinas competirán durante una semana en el más alto nivel internacional al ser parte del Mare Nostrum Swim Tour, uno de los certámenes de pileta larga de más prestigio en el mundo.

Se trata de Agostina Hein y Macarena Ceballos, justamente las únicas dos representantes de la natación nacional en los últimos Juegos Olímpicos y, también, dos de las atletas que ya tienen un lugar asegurado en los próximos Juegos Suramericanos.

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La edición de 2026 tendrá una importancia especial para los nadadores del viejo continente ya que ha sido designada oficialmente como evento clasificatorio para el Campeonato Europeo París 2026, por lo que se podrá observar el más alto nivel.

El circuito consta de tres paradas: la primera será en Mónaco, este sábado y domingo; luego, los nadadores se trasladarán a Canet-en-Roussillon, Francia, para la segunda etapa entre el miércoles 27 y el jueves 28; mientras que la última será en Barcelona, los días 30 y 31 del corriente.

Agustina tiene previsto competir en las siguientes pruebas:

-200m libre (mejor tiempo, 1:58.79)
-400m libre (4:06.25)
-800m libre (8:22.01)
-200m combinado (2:10.63)
-400m combinado (4:34.34)

Mientras que Ceballos afrontaría las detalladas a continuación:

-50m pecho (30.56)
-100m pecho (1:06.69)
-200m pecho (2:26.18)

Maca y Agos, en Ezeiza, previo al vuelo

Como mencionáramos más arriba, ambas conforman la delegación de cara a Santa Fe 2026, previsto para septiembre.

En total, la Confederación Argentina de Deportes Acuátivos elevó una lista de once nadadores de pileta y otros cuatro que competirán en aguas abiertas en los XIII Juegos Suramericanos.

En la misma se encuentran también Cecilia Dieleke, Laila Chaín, Malena Santillán, Santiago Grassi, Martina Barbeito, Ulises Cazau, Ulises Saravia, Andrea Berrino y José Materano.

Por su parte, fueron citados para las pruebas de aguas abiertas Ivo Cassini, Joaquín Moreno Muñóz, Romina Imwinkelried y Candela Giordanino.

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