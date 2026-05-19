El bahiense Thiago Marinozzi fue citado por la Selección al Panamericano de natación

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El equipo técnico nacional de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos elevó la lista de citados de cara al Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics, a realizarse en Ibagué, Colombia, del 8 al 12 de julio.

Entre los convocados aparece el bahiense Thiago Marinozzi, quien estará a disposición para nadar diferentes distancias del estilo espalda, su especialidad, además de algún relevo.

El representante de Uno Bahía Club viene de obtener tres medallas en el Campeonato República de Juveniles y Juniors con marcas que le terminaron otorgando la plaza para dicho certamen. Allí, el entrenado por Martín Sottile fue oro en 100 espalda (59.49), plata en 50 espalda (27.79) y bronce en 200 espalda (2:11.07).

La nómica incluye a 28 nadadores, divididos exactamente en varones y mujeres y en dos categorías: 16 a 18 años y 19 o más. También participará un grupo de 13 a 15 años que será designado tras el selectivo.

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Lamentablemente, como viene sucediendo —no solo con la natación, sino en varias disciplinas—, la participación de los atletas será bajo la modalidad autofinanciada y el valor por persona asciende a 3450 dólares.

La Selección tiene previsto concentrar en Capital Federal desde el lunes 6 de julio, viajar a Colombia ese mismo día y regresar a nuestro país el martes 14.

Mujeres citadas, 16 a 18 años

Josefina Verza (17) - CARP

Catalina Días Marmo (16) - NADOS

Renata Moscato (16) - NSAGVB

Mar Monteavaro (17) - SER

Magalí González (16) - CAUSF

Milena Ortiz (18) - CARP

Constanza Contreras (16) - NSAGVB

Lucía Falavigna (18) - CUC

Emilia Bisio (16) - CAC

Agustina Bonessa (18) - MSI

Candela Leal (16) - CSF

Lourdes Biccoca (17) - Hispano

Delfina Suárez (17) - NR

María Luz Ford (18) - FCS

Varones citados, 16 a 18 años

Bautista Urrutia (17) - EDELP

Mauro Czybuk (16) - SER

Franco Grassi (16) - NSAGVB

Thiago Marinozzi (18) - UBC

Facundo Amut (17) - CAUSF

Ezequiel Lafuente (18) - REGATAS

Martín Koval (16) - MLZ

Emiliano Ramas (17) - CAPER

Benjamín Mello (17) - CMR

Santino Gontero (18) - BNC

Lautaro Troncoso (17) - NSAGVB

Agustín Aballay (16) - NSAGVB

Lorenzo Beauhaire (16) - MQ

Joaquín Clabel (17) - CNSA

Mujeres citadas, 19 años o más

Lara Fernández (20) - CARP

Malena Toni (19) - NR

Martina Urgelles (21) - ACV

Mariel Loyato (22) - QERC

Rocío Castro Mattiello (20) - CAVS

Francesca Rossi (20) - CUC

Valeska Betancourt (19) - NSAGVB

Ana Belén Aicardi (19) - CAUSF

Maria Sol Hormaeche (20) - BNC

Natalia Suárez Mónaco (21) - EFC

Piera Da Roit (23) - ACV

Catalina Acacio (19) - CAK

Natalia Dieleke (20) - NSAGVB

Sofía Tallone (19) - AAAJ

Varones citados, 19 años o más

Riccardo Rigazio (20) - SLNN

Santino Mina (21) - BNC

Arthur Augusto Lima (19) - CSF

Mateo Quinteros (20) - NLTC

Lucas Salinas (21) - BNC

Tomás Zanon (25) - EFC

Fernando Arce (20) - MLZ

Sebastián Frei Ríos (19) - CUC

Marcos D'Aurzio (23) - MLZ

Mateo Tolusso (20) - CAOU

Lucca Scalisi (20) - BNC

Gerónimo Gómez Toledo (23) - NSAGVB

Francisco Carrocia (20) - CAVS

Luca D'Angelo (19) - CUC