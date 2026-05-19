El bahiense Thiago Marinozzi fue citado por la Selección al Panamericano de natación
El certámen se desarrollará en Ibagué, Colombia, entre el 8 y el 12 de julio.
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Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.
El equipo técnico nacional de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos elevó la lista de citados de cara al Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics, a realizarse en Ibagué, Colombia, del 8 al 12 de julio.
Entre los convocados aparece el bahiense Thiago Marinozzi, quien estará a disposición para nadar diferentes distancias del estilo espalda, su especialidad, además de algún relevo.
El representante de Uno Bahía Club viene de obtener tres medallas en el Campeonato República de Juveniles y Juniors con marcas que le terminaron otorgando la plaza para dicho certamen. Allí, el entrenado por Martín Sottile fue oro en 100 espalda (59.49), plata en 50 espalda (27.79) y bronce en 200 espalda (2:11.07).
La nómica incluye a 28 nadadores, divididos exactamente en varones y mujeres y en dos categorías: 16 a 18 años y 19 o más. También participará un grupo de 13 a 15 años que será designado tras el selectivo.
Lamentablemente, como viene sucediendo —no solo con la natación, sino en varias disciplinas—, la participación de los atletas será bajo la modalidad autofinanciada y el valor por persona asciende a 3450 dólares.
La Selección tiene previsto concentrar en Capital Federal desde el lunes 6 de julio, viajar a Colombia ese mismo día y regresar a nuestro país el martes 14.
Mujeres citadas, 16 a 18 años
Josefina Verza (17) - CARP
Catalina Días Marmo (16) - NADOS
Renata Moscato (16) - NSAGVB
Mar Monteavaro (17) - SER
Magalí González (16) - CAUSF
Milena Ortiz (18) - CARP
Constanza Contreras (16) - NSAGVB
Lucía Falavigna (18) - CUC
Emilia Bisio (16) - CAC
Agustina Bonessa (18) - MSI
Candela Leal (16) - CSF
Lourdes Biccoca (17) - Hispano
Delfina Suárez (17) - NR
María Luz Ford (18) - FCS
Varones citados, 16 a 18 años
Bautista Urrutia (17) - EDELP
Mauro Czybuk (16) - SER
Franco Grassi (16) - NSAGVB
Thiago Marinozzi (18) - UBC
Facundo Amut (17) - CAUSF
Ezequiel Lafuente (18) - REGATAS
Martín Koval (16) - MLZ
Emiliano Ramas (17) - CAPER
Benjamín Mello (17) - CMR
Santino Gontero (18) - BNC
Lautaro Troncoso (17) - NSAGVB
Agustín Aballay (16) - NSAGVB
Lorenzo Beauhaire (16) - MQ
Joaquín Clabel (17) - CNSA
Mujeres citadas, 19 años o más
Lara Fernández (20) - CARP
Malena Toni (19) - NR
Martina Urgelles (21) - ACV
Mariel Loyato (22) - QERC
Rocío Castro Mattiello (20) - CAVS
Francesca Rossi (20) - CUC
Valeska Betancourt (19) - NSAGVB
Ana Belén Aicardi (19) - CAUSF
Maria Sol Hormaeche (20) - BNC
Natalia Suárez Mónaco (21) - EFC
Piera Da Roit (23) - ACV
Catalina Acacio (19) - CAK
Natalia Dieleke (20) - NSAGVB
Sofía Tallone (19) - AAAJ
Varones citados, 19 años o más
Riccardo Rigazio (20) - SLNN
Santino Mina (21) - BNC
Arthur Augusto Lima (19) - CSF
Mateo Quinteros (20) - NLTC
Lucas Salinas (21) - BNC
Tomás Zanon (25) - EFC
Fernando Arce (20) - MLZ
Sebastián Frei Ríos (19) - CUC
Marcos D'Aurzio (23) - MLZ
Mateo Tolusso (20) - CAOU
Lucca Scalisi (20) - BNC
Gerónimo Gómez Toledo (23) - NSAGVB
Francisco Carrocia (20) - CAVS
Luca D'Angelo (19) - CUC