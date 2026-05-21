Oklahoma frenó a los Spurs y la serie quedó 1-1 en la final del Oeste de la NBA
El Thunder se impuso 122 a 113 como local.
Oklahoma City vencó a San Antonio por 122-113 y la final del Oeste quedó 1 a 1.
Shai Gilgeous-Alexander convirtió 30 puntos y dio 9 asistencias. También hubo 17 unidades de Alex Caruso, 13 de Chet Holmgren, 12 de Jared McCain y Cason Wallace.
En la visita, Stephon Castle metió 25 puntos, Devin Vassell 22 y Victor Wembanyama 21 más 17 asistencias.
Lo negativo de la noche fue que Jalen Williams, del local, y Dylan Harper, de la visita, se fueron lesionados.