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Básquetbol.

Oklahoma frenó a los Spurs y la serie quedó 1-1 en la final del Oeste de la NBA

El Thunder se impuso 122 a 113 como local.

Shai Gilgeous-Alexander fue la figura. Foto: NBA.

Oklahoma City vencó a San Antonio por 122-113 y la final del Oeste quedó 1 a 1.

Shai Gilgeous-Alexander convirtió 30 puntos y dio 9 asistencias. También hubo 17 unidades de Alex Caruso, 13 de Chet Holmgren, 12 de Jared McCain y Cason Wallace.

En la visita, Stephon Castle metió 25 puntos, Devin Vassell 22 y Victor Wembanyama 21 más 17 asistencias.

Lo negativo de la noche fue que Jalen Williams, del local, y Dylan Harper, de la visita, se fueron lesionados.

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