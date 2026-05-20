El hockey bahiense, de luto: falleció el entrenador Mauro Etulain, a los 56 años

Una inesperada y dura noticia golpeó ayer al hockey local, al conocerse el fallecimiento de Mauro Adrián Etulain.

El entrenador de la Primera Argentino murió a los 56 años, como consecuencia de afección cardíaca.

Mauro, histórico de la disciplina en nuestra ciudad, se desempeñó durante muchísimo tiempo como entrenador de Sociedad Sportiva, donde también trabajaba su esposa Ana Urzi, luego coordinadora en Villa Mitre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, formó parte de los seleccionados de la Asociación Bahiense de Hockey y en el último tiempo se encontraba dirigiendo en Argentino, con el plantel superior y la Quinta "A".

"Me abrieron las puertas de la mejor manera", le contó en febrero de 2024 a La Nueva. en referencia a su llegada al Azul.

Al igual que sucediera en su momento en Sportiva, estos últimos años también fue DT de sus hijas, Eugenia y Agustina, dos destacadas jugadoras del ámbito local.

"No es fácil porque en definitiva sigo siendo el padre y, a veces, los retos cuestan. Pero ellas me ayudan, me motivan, a veces me dicen por este lado sí o por este no, uno siempre tiene que aprender de sus hijas y sus jugadoras. Tratamos de tener una sana convivencia y siempre que llegamos a casa hay temas y discusiones del partido, de las jugadas. Pero realmente son dos hijas excelentes, jamás tuve problema y cuando me han planteado cosas me ayudaron a ver mis errores y equivocaciones y, también, los aciertos. Lo he disfrutado mucho como papá", había contado aquella vez Mauro.

Tiempo atrás, en su época como jugador, vistió las camisetas de Don Bosco y Sociedad Sportiva.

Sin dudas, Mauro fue un referente del hockey local que hoy lamenta su partida.

Sala velatoria, Mitre 468, de 9 a 13. El sepelio será a las 13.30 en el cementerio Municipal.

*El mensaje de Argentino