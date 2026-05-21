El club del bahiense Feta Casteglioni fue descalificado de la semifinal en España

Escena del partido de cuartos de final en el que Burgos (camiseta aurinegra) venció a Ordizia 17-13. Foto: Burgos Deporte y Juan Carlos Rodríguez.

Como si no hubiesen sido suficientes dos descalificaciones a los Mundiales 2019 y 2023, otra mala noticia se cruzó en la carrera deportiva del bahiense Federico Casteglioni en el rugby español.

En las últimas horas su club, Recoletas Burgos Caja Rural, fue descalificado de la semifinal de la División de Honor A por haberse detectado la inclusión indebida de un jugador, según informaron portales de noticias de Burgos y la propia Federación Española.

La irregularidad fue denunciada por Ordizia, el club al que Burgos había eliminado en cuartos de final (17-13) el 10 de mayo pasado.

En consecuencia, la FER emitió un comunicado en el que descalificó a Burgos, dándole el partido por perdido. De ese modo, salvo que prospere la apelación, no jugará el domingo venidero la semi ante Alcobendas.

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"Toda la polémica tiene que ver con Pablo Rascón, un jugador que ya lleva muchos años en el club y que incluso actúa como uno de los capitanes. Nació en Madrid y se ha formado deportivamente en España, por lo que su categoría en la liga es indudablemente A. Entra en la lista de jugadores de formación nacional. La categoría B es para aquellos que `hayan estado inscritos durante al menos dos años consecutivos o tres alternos´, según la FER, en competiciones nacionales o hayan sido internacionales por España. La C es para el resto, es decir, para extranjeros. Y con esta división de categorías en la mano, Ordizia decidió denunciar al Aparejadores cuando se percató de que en el acta del partido los locales no alcanzaban los 13 jugadores de categoría A exigidos en su convocatoria porque Rascón había sido considerado como C", explicó el Diario de Burgos.

"Pero este cambio de categoría del madrileño no fue un error. Durante el partido Rascón era considerado C porque unos días antes la FER le había solicitado al Aparejadores documentación del jugador, pero el club no respondió. Al no hacerlo, la normativa explica que el jugador en cuestión pasa de ser A a ser C y de esa manera no alcanzaron el mínimo exigido de 13 jugadores A y se quedaron en 12. Así lo ha considerado el CNDD", agregó el matutino.

La decisión oficial ya fue apelada por el club burgalés al Comité de Apelación y se esperaba alguna novedad para este jueves.