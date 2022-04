Escándalo: qué dijo el bahiense Casteglioni ante la eliminación de España del Mundial de Francia 2023

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Aunque parezca increíble, por segunda vez consecutiva bajaron a la selección de rugby de España del Mundial.

En este caso, del torneo que se jugará en Francia el año próximo y por el mismo motivo por la que la federación española había sido sancionada de cara al Mundial de Inglaterra 2019: inclusión indebida de jugadores extranjeros en el seleccionado mayor.

La diferencia, esta vez, fue que España logró completar el Euro Championship y se ganó el derecho al mundial en la cancha, mientras que en 2019 la eliminación se produjo en el proceso clasificatorio.

La medida World Rugby, emanada de un comité especial que analizó el caso tras una denuncia de la Federación Rumana, afecta directamente al bahiense Federico Casteglioni, quien al igual que en 2019 forma parte del XV ibérico y participó de toda la qually.

"Siento desilusión, no sé... Un poco raro como sucedió. Si a la Federación le pasó lo mismo el ciclo pasado, en el actual supuestamente tenían todo bien estudiado, en regla... Se les pasó esto de que supuestamente (el club) Alcobendas y un jugador falsificaron un pasaporte para que pudiera jugar el Mundial como F (español de formación), para no ocupar plaza de extranjero. Pero claro, no chequearon, no se dieron cuenta que el pasaporte estaba falsificado. O la fotocopia, no sé...", le explicó Casteglioni a "La Nueva.".

Como ya informamos en marzo pasado la denuncia de los rumanos, con quienes hay una historia de odios y rencores desde el ciclo premundialista 2019, fue hacia la inclusión indebida del pilar sudafricano Gavin Van den Berg.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Obviamente, si pasa una cosa así el mayor responsable es la Federación, por hacerlo jugar. La verdad que es vergonzoso y ahora lo pagan los jugadores, que se revientan entrenando, dejaron un montón de cosas de lado para poder estar ahí y que por algo así te quiten un sueño es bastante triste", agregó el fullback bahiense, quien juega en el club Burgos, de la División de Honor A de España.

Víctor Sánchez, capitán de España, dijo lo suyo en Instagram.

¿Qué dijo la FER?

Frente al escándalo, que parece haber tomado por sorpresa a la Federación Española, la institución informó este jueves que World Rugby le impuso una sanción de 25 mil libras y descuento de 5 puntos por cada uno de los partidos en los que participó Van den Berg.

"A la espera de que World Rugby haga oficial la sentencia, esta decisión supone la descalificación del Mundial de Francia 2023, competición para la que el XV del León se había clasificado directamente al quedar segundo en el Rugby Europe Championship 2021-2022", dice el comunicado de la FER.

Y agrega que continuará con un procedimiento disciplinario extraordinario.

La situación de Jurado

Nicolás Jurado, primera línea de El Salvador, fue otro de los rugbiers bahienses que jugó por la selección de España.

Lo hizo en partidos amistosos porque no cumplía con los requerimientos para se convocado, aunque el entrenador Santiago Santos siempre lo tuvo en cuenta.

"Por la regla de elegibilidad tendría que haber debutado antes de 2022. No pude en el partido frente a Holanda porque estaba con COVID-19. Al quedar afuera de ese partido ahora tengo que esperar hasta noviembre de 2023", explicó Jurado.

En estos momentos Jurado se recupera de un edema óseo en una rodilla, sufrido tras un golpe fuerte semanas atrás.