Actividad económica: se difunde el dato de marzo y prevén un repunte tras la caída de febrero

La consultora Equilibra proyectó un incremento del 1 % mensual

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difunde este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de marzo.

Según trascendió, se estima un rebote positivo respecto del segundo mes de 2026, donde se registró la peor caída desde 2023. El dato oficial saldrá a las 16 horas.

La consultora Equilibra proyectó un incremento del 1 % mensual, 1,5 % interanual y 0,4 % en el primer trimestre de 2026.

"Este mes habría sido clave el sector agropecuario por la mejora en la cosecha de maíz y la recuperación de la producción bovina (tras 7 meses de caída)", explicaron desde la consultora.

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La disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: se estima que la minería y la intermediación financiera —junto al agro— seguirán con alzas iguales o por encima del EMAE; los rubros de la industria y el comercio, por otro lado, quedarían más rezagados.

El último dato disponible arrojó la peor caída desde diciembre de 2023, cuando bajó 2,6 % mensual.

Lo mismo ocurrió contra febrero de 2025: retrocedió 2,1 %, quedando por detrás de septiembre de 2024 (-2,4 %).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es "subyacente" y argumentó que el mes contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general. (NA)