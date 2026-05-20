Cuáles son los cortes programados para este jueves en Bahía por obras y tareas de bacheo
Las interrupciones afectarán distintos sectores entre la mañana y la tarde. También continúan varios cortes iniciados días atrás por trabajos de pavimentación y reencarpetado.
Nuevos cortes de calzada en distintos puntos de la ciudad tendrán lugar este jueves debido a tareas de bacheo, bombeo de hormigón y obras de pavimentación, según se informó desde el municipio local.
Entre las 8 y las 13 permanecerá interrumpido el tránsito en la intersección de 12 de Octubre y Sarmiento, donde se ejecutarán trabajos correspondientes al plan de bacheo. Luego, de 13 a 18, las tareas continuarán en Sarmiento y Alem.
Además, de 8 a 11 se verá afectada la primera cuadra de calle Salta por tareas de bombeo con hormigón.
Asimismo, continúan vigentes varios cortes iniciados en jornadas anteriores, por lo que sigue cerrada la intersección de Granada y Tarija por una obra de pavimentación.
También continuará hasta el viernes, entre las 7.30 y las 18, el corte sobre calle Mitre entre Santiago del Estero y Salta debido a una obra particular.
En tanto, hasta el sábado permanecerá interrumpido el tránsito en Montevideo, entre Thompson e Italia, por trabajos de reencarpetado asfáltico.
Desde el Municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización en los sectores afectados.