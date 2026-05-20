Cuáles son los cortes programados para este jueves en Bahía por obras y tareas de bacheo

Nuevos cortes de calzada en distintos puntos de la ciudad tendrán lugar este jueves debido a tareas de bacheo, bombeo de hormigón y obras de pavimentación, según se informó desde el municipio local.

Entre las 8 y las 13 permanecerá interrumpido el tránsito en la intersección de 12 de Octubre y Sarmiento, donde se ejecutarán trabajos correspondientes al plan de bacheo. Luego, de 13 a 18, las tareas continuarán en Sarmiento y Alem.

Además, de 8 a 11 se verá afectada la primera cuadra de calle Salta por tareas de bombeo con hormigón.

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Asimismo, continúan vigentes varios cortes iniciados en jornadas anteriores, por lo que sigue cerrada la intersección de Granada y Tarija por una obra de pavimentación.

También continuará hasta el viernes, entre las 7.30 y las 18, el corte sobre calle Mitre entre Santiago del Estero y Salta debido a una obra particular.

En tanto, hasta el sábado permanecerá interrumpido el tránsito en Montevideo, entre Thompson e Italia, por trabajos de reencarpetado asfáltico.

Desde el Municipio solicitaron circular con precaución y respetar la señalización en los sectores afectados.