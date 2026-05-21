Cómo votó cada bloque la ley que reduce el alcance del subsidio por Zona Fría

Tras más de once horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que recorta el alcance del régimen de subsidios por "zona fría", con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones.

Para alcanzar este triunfo legislativo, el oficialismo consiguió el respaldo de diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo.

Del esquema habitual de aliados solo se desmarcaron los tres diputados de Elijo Catamarca —que responden al gobernador Raúl Jalil—, quienes optaron por abstenerse.

También acompañaron la iniciativa Karina Maureira (La Neuquinidad) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz), alineados con las directivas de sus respectivos gobernadores.

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Unión por la Patria votó en bloque contra el proyecto, al igual que el Frente de Izquierda. Al rechazo también se sumaron nueve diputados de Provincias Unidas, entre ellos representantes de Córdoba y Santa Fe, dos de las provincias más afectadas por el recorte de subsidios.

En la misma línea votaron el puntano Jorge Fernández (Primero San Luis), la cordobesa Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y, sorpresivamente, el puntano Claudio Álvarez, único integrante de Innovación Federal que se apartó de la postura de su bloque debido al impacto de la medida en su provincia. También rechazó el proyecto la monobloquista Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

El interbloque Unidas mostró divisiones internas: cuatro diputados de Provincias Unidas votaron a favor, al igual que Nicolás Massot (Encuentro Federal).

En la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se abstuvo, mientras que Mónica Frade decidió no votar para evitar fijar postura. La misma actitud adoptó Miguel Pichetto (Encuentro Federal). (NA)