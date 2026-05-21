Nacieron los primeros pollitos de huevos artificiales impresos en 3D

La empresa de biotecnología Colossal Biosciences, que tiene el objetivo de traer de regreso a la vida animales extintos, anunció el martes que logró incubar pollitos en un entorno artificial, un avance que genera posiciones encontradas en la comunidad científica.

La biotecnológica informó que veintiséis pollitos nacieron de una estructura reticular impresa en 3D que imita la cáscara de un huevo.

"Sin cáscaras. Sin gallinas. Solo huevos bioingenierizados que respiran como los auténticos", celebró la empresa en su cuenta de X y explicó que este avance podría ayudar a traer de vuelta a grandes aves extintas como el moa gigante de la Isla Sur (Dinornis robustus), de Nueva Zelanda, extinguida en el 1500.

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Los pollitos fueron incubados a partir de embriones transferidos de huevos reales fertilizados de gallina (puestos por gallinas) a cáscaras artificiales, y no de huevos completamente bioingenierizados sin ninguna participación de gallinas.

Cómo es el huevo artificial

El sistema consta de dos componentes: una membrana semipermeable a base de silicona alojada en una estructura hexagonal rígida, diseñada para replicar la función de intercambio de gases de una cáscara de huevo natural para permitir el paso del oxígeno y al mismo tiempo retener la humedad y bloquear los contaminantes.

Sin embargo, según advirtió la comunidad científica, no incluyeron otros componentes del huevo, como los órganos que se forman para nutrir y estabilizar al pollito en crecimiento y eliminar los desechos.

Desde la empresa aseguran que el huevo artificial permite el desarrollo completo de aves fuera de una cáscara natural, y podría ayudar a incubar aves extintas masivas como el moa gigante de la Isla Sur, cuyos huevos eran demasiado grandes para que un ave viva los incubara (80 veces más grandes que un huevo de gallina). "Construimos un huevo que sí lo hará", indicaron.__IP__

Por su parte, algunos científicos independientes consideraron que, si bien la tecnología obtenida es impresionante, carece de algunos componentes para ser considerada un verdadero huevo artificial. Además, señalaron que la idea de revivir animales extintos es probablemente imposible. (con información de NA)