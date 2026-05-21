Casonas que se van, murales que se despiden

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace años que la casona de la esquina de Rondeau y Terrada muestra signos de abandono y deterioro, a veces con algún precario vallado, otras completamente expuesta.

Ahora ha comenzado su demolición. No hay cartel reglamentario dando cuenta del expediente correspondiente, pero se supone que se trata de una demolición total que dará lugar a otro tipo de obra.

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La casona es centenaria. Fue construida en 1925 con un diseño austero, sin molduras ni ornamentos. Una puerta en la ochava, dos ventanales y puertas sobre ambas calles. Disponía de 252 metros cuadrados, con un local, 2 habitaciones, baño, cocina y galpón.

La esquina, 1938 (Gentileza Archivo de la memoria UNS)

En el tiempo funcionó un almacén, luego un boliche y finalmente se mantuvo sin uso. En el lugar se ubicará ahora un nuevo inmueble con destino comercial..

Con la demolición se perderá también un singular mural, realizado en 2020 por Jesús Sedano (JAS), profesor de la escuela de artes visuales.

Dios tehuelche del viento, la obra

“¡Cumplió su función en el tiempo!, hay que asumir que las paredes cambian, que la ciudad se transforma””, señala el autor del trabajo.

El mural, titulado “Dios tehuelche del viento”, se realizó con la idea de “generar conciencia sobre los pueblos originarios y de su cosmovisión de cómo cuidar la tierra y vivir en armonía”.

Sedano destaca la importancia de este arte urbano, “que da otro toque a la monotonía de la ciudad, un descanso, la posibilidad de encontrar otra propuesta”.