Cambios en Zona Fría: "Es un retroceso importante", dijo el intendente Susbielles

La Cámara de Diputados consiguió anoche la media sanción para la modificación del régimen de Zona Fría, un proyecto de ley que dejaría sin beneficios en el pago de las boletas de gas a distintas regiones del país, entre ellas a familias de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.

"Es un momento de preocupación y de frustración. Estuvimos muchos años defendiendo esta ley que protege los intereses de Bahía Blanca. Nuestra ciudad no solamente es Zona Fría sino que también es Patagónica, por múltiples situaciones", señaló Federico Susbielles.

El intendente enumeró que "Bahía tiene registros térmicos homologables, con más viento y además los bahienses ganamos la mitad de lo que se gana en la Patagonia".

La iniciativa en Diputados obtuvo 132 votos a favor y 105 en contra, a lo que se sumaron 4 abstenciones. Vale aclarar que el proyecto propone eliminar al subsidio a los hogares que ganan mensualmente más de 3 canastas básicas totales (a valores actuales, 4,4 millones de pesos) pero quienes perciben menos de esa cifra tendrán la posibilidad de mantener el beneficio.

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"Este derecho que nos asistía de ser Zona Fría y de pagar entre un 30 y un 50 % menos en la factura era importante. Especialmente, en un momento crítico porque a la gente le cuesta mucho llegar a fin de mes. Preocupa que haya familias que tengan que elegir entre calefaccionarse o alimentarse", sostuvo el jefe comunal.

En ese sentido, mencionó: "Llamamos a la reflexión, vamos a trabajar y a juntar firmas. Nos parece que era un primer paso para que Bahía Blanca pase a ser Zona Patagónica".

"Esto es un retroceso importante, que rechazo. Llamo a toda la dirigencia política de Bahía Blanca; este es el momento de ver cuál es el compromiso que tienen", advirtió.

Para anotarse este triunfo legislativo, el oficialismo se granjeó el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal e Independencia. Ahora, el proyecto fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

"Entiendo que este es un gobierno que está buscando que los números cierren. Ahora, si la construcción del superávit es con tarifas impagables y que la gente no pueda calefaccionarse, que PAMI no pague las prestaciones y los jubilados no puedan acceder a un medicamento, que las universidades públicas no tengan financiamiento…", siguió Susbielles.

"Si la construcción de un gobierno tiene que ver con vulnerar derechos y calidad de vida, me preocupa", completó.