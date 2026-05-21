Sigue internada la niña intoxicada con droga y se le hará una pericia psicológica

El pediatra que atendió a la menor en el Hospital Municipal denunció la situación.

La menor de 12 años intoxicada con drogas y alcohol, que además podría haber sido víctima de abuso sexual, continúa internada en el Hospital Municipal y por estas horas se le practica un peritaje psicológico.

Así lo confirmaron desde una de las fiscalías que investigan el hecho, originado hace poco más de 10 días al parecer en un departamento del macrocentro.

Mediante entrevistas hechas por psicólogas a la damnificada, los investigadores intentan establecer qué sucedió en el lugar y si el relato de la niña coincide con la prueba recolectada hasta ahora.

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Personal del servicio de emergencias 911 retiró del inmueble a la niña drogada, ante la presencia de cuatro hombres adultos y otras dos chicas que serían menores.

La causa está siendo investigada por la fiscal de delitos sexuales, Agustina Olguín, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 bahiense.

"Estamos tomando declaraciones testimoniales y requiriendo informes a los organismos que intervienen, como el Servicio Local y el Hospital Municipal", informaron desde el Ministerio Público Fiscal.

También intervienen agentes de la fiscalía especializada en materia de estupefacientes.

Denuncia médica

El médico pediatra que inicialmente examinó a la víctima en el centro médico de la comuna, radicó la denuncia correspondiente por la posible comisión de un delito.

La joven presentaba un cuadro de intoxicación por presunto consumo de cocaína, marihuana y bebidas alcohólicas, que le provocó convulsiones.

Paralelamente, hace una semana se encontraron restos de cocaína entre las pertenencias de un hermano de la niña, de 7 años de edad.

El juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, dispuso la prohibición de acercamiento del padre a sus dos hijos menores durante los próximos cuatro meses.