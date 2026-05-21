Hidrovía: destacan el proceso licitatorio y piden que el ganador comience a trabajar cuanto antes

El Centro de Exportadores de Cereales destacó hoy los avances en la licitación de la hidrovía del río Paraná y aseguró que la compulsa "ha permitido sacar a la Argentina de 15 años de estancamiento logístico".

Además, bregó por la pronta adjudicación de la concesión para que pueda trabajar cuanto antes en las tareas de dragado.

A través de un comunicado, desde el CEC se manifestó que "hemos participado en la reunión del Consejo Nacional de Control de la Vía Navegable Troncal, donde se avanzó en su conformación y constitución, con la participación de siete provincias y ocho representantes de usuarios y sindicatos".

"El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Iñaqui Arreseygor, informó que la semana que viene concluirá el análisis del sobre 3 de ofertas económicas, luego del cual se inicia un período de 7 días para que las dos empresas que compitieron presenten observaciones o impugnaciones. Posteriormente, la ANPyN procederá a adjudicar la concesión a la empresa que finalmente resulte ganadora", se indicó desde la entidad.

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En ese sentido, se destacó que "este proceso transparente y sólido ha permitido sacar a la Argentina de 15 años de estancamiento logístico".

"Es imperativo que adjudiquen prontamente y que el nuevo concesionario empiece a trabajar de inmediato en las tareas de profundización, que producirán grandes beneficios para la Argentina ante la proximidad del fenómeno climático llamado Niño, que va a castigar la navegación", se indicó.

Por último, desde el CEC se informó que "se necesita una empresa con mayor cantidad de dragas y equipos para garantizar la circulación de barcos por toda la hidrovía, a una tarifa inferior a la actual".