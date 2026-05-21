Dichiara: "Defender la Zona Fría es defender al interior y a nuestras comunidades"

La media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación al proyecto que restringe el alcance de los subsidios por Zona Fría —afectando, entre otros, a Bahía Blanca y a todo el Sudoeste Bonaerense— continúa generando repercusiones negativas por parte de funcionarios y representantes de nuestra región.

Uno de ellos fue el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y exintendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, quien en las últimas horas advirtió que la determinación tomada por la mayoría de la Cámara Baja de la Nación repercutirá negativamente en parte de la provincia.

"Quitar la Zona Fría en municipios bonaerenses es una decisión que impacta directamente en la vida de miles de familias", señaló a través de sus redes sociales.

El actual legislador aclaró que "en muchas localidades del interior, el consumo de gas no es una opción, sino una condición necesaria para atravesar el invierno y sostener la vida cotidiana".

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Además, resaltó que "poner en duda" la aplicación de estos subsidios "es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen".

"Defender la Zona Fría es defender al interior y a nuestras comunidades", señaló.

De esta manera, Dichiara se suma a otras voces que se han alzado en las últimas horas a favor del sistema de subsidios, como el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, quien este jueves sostuvo que la eliminación del beneficio "es un retroceso importante" y pidió a la dirigencia local trabajar para mantener el sistema en funcionamiento.

Además, aseguró que el distrito tiene que trabajar para ser parte de la Patagonia, un beneficio con que cuenta Patagones y toda la provincia de La Pampa, y por el cual Villarino viene bregando desde hace años. Ahora se sumaría Bahía Blanca al reclamo.

"Bahía tiene registros térmicos homologables, con más viento, y además los bahienses ganamos la mitad de lo que se gana en la Patagonia", sostuvo.

En la noche del miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de modificación de zonas frías, que retrotrae el área subsidiada en las facturas de gas por las bajas temperaturas a como era a principios de 2020.

La iniciativa en Diputados obtuvo 132 votos a favor y 105 en contra, más cuatro abstenciones. El proyecto propone eliminar el subsidio a los hogares que ganan mensualmente más de tres canastas básicas totales (a valores actuales, $4,4 millones), pero quienes perciben menos de esa cifra tendrán la posibilidad de mantener el beneficio luego de inscribirse en el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).