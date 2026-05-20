Monte Hermoso: se viene la primera "Jornada Ecológica y Solidaria" para limpiar las playas tras el temporal

La Municipalidad de Monte Hermoso, en un trabajo conjunto con el programa ambiental local, anunció el lanzamiento de la primera Jornada Ecológica y Solidaria de limpieza y recolección costera. La iniciativa surge directamente del intendente Hernán Arranz, motivada por la enorme muestra de solidaridad de los vecinos y vecinas que se pusieron a disposición para colaborar tras los destrozos causados por el reciente fenómeno de ciclogénesis y sudestada.

Franco Gentili, secretario de Turismo de la localidad, y Rubén Cordi, coordinador del programa Playas Limpias, dialogaron con el programa Allica y Prieta, que se emite por LU2 y La Nueva Play., y brindaron detalles de lo que promete ser la primera de varias acciones comunitarias para poner a punto el principal atractivo de la ciudad.

"Toda la comunidad se puso a disposición para colaborar de la manera que fuera: desde albañiles para reconstruir la Rambla hasta carpinteros y vecinos particulares. Eso nos conmovió y nos llevó a coordinar este esfuerzo colectivo", destacó Gentili.

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Detalles de la convocatoria: Cuándo y dónde

La jornada se llevará a cabo el próximo lunes con el objetivo de aprovechar las horas más templadas del día y mitigar el frío de la época. Comenzará a las 9.30 y se prevé finalizar alrededor de las 13. El punto de encuentro será Costanera y Peatonal Dorrego (mencionada popularmente como la bajada de Roxy o Full).

Se solicita a los voluntarios asistir con guantes propios y, si lo desean, sus botellas personales de agua (aunque la organización proveerá puestos de hidratación).

Para facilitar la logística de quienes se encuentran en zonas aledañas, se confirmó que también habrá un punto de convocatoria y coordinación en la bajada de Orense (Sauce Grande), evitando así que deban trasladarse hasta el centro de Monte Hermoso.

Logística y zonas críticas de trabajo

Cordi, quien lidera el programa Playas Limpias desde hace ocho años en la localidad, explicó que la sudestada dejó una gran cantidad de basura flotando que el mar continúa devolviendo a la costa de manera constante.

Tras un relevamiento previo, las autoridades identificaron que, si bien la zona céntrica ya fue intervenida por las cuadrillas municipales, los mayores focos de acumulación se encuentran en los extremos: en el frente costero tradicional y pasando el Camping Americano, hacia el sector de la Reserva.

"Esta es el área que genera mayor preocupación debido a que las corrientes marinas suelen depositar allí la mayor cantidad de plásticos y desechos", sostuvieron.

Para cubrir estas distancias, la municipalidad dispondrá de tractores y vehículos pesados en la línea de costa, mientras que los grupos de voluntarios se trasladarán hacia la zona oeste en vehículos 4x4.

Convocatoria abierta a toda la región

Desde la organización remarcaron que la invitación no es solo para los residentes de Monte Hermoso, sino también para los turistas de la región que disfrutan de la playa durante todo el año, así como para instituciones intermedias, clubes locales, la Cámara de Pescadores y agrupaciones que ya vienen realizando tareas similares (como el gremio SUETRA).

Al finalizar las tareas, se procederá a pesar y cuantificar todo el residuo retirado para comunicar el balance final a la comunidad.

"Es una gran oportunidad para aquellos que nunca vivieron la experiencia de una limpieza de playa. Es sumamente gratificante terminar el día sabiendo la cantidad exacta de basura que logramos evitar que vuelva a ingresar al mar", concluyó Cordi, invitando a todos a "poner el cuerpo por el ecosistema".