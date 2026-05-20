Patagones: el intendente Marino solicitó a ABSA el inicio del acueducto para Stroeder

Por Agencia Patagones

En el marco de sus últimas gestiones en la ciudad de La Plata, el intendente Ricardo Marino, mantuvo una reunión con autoridades de ABSA, encabezadas por su presidente Hugo Obed y el vicepresidente Esteban Spivak, en la que solicitó el inicio de la obra del nuevo acueducto para la localidad de Stroeder.

Durante el encuentro, el jefe comunal remarcó la necesidad urgente de avanzar con este proyecto, que permitirá brindar una solución definitiva a la problemática de escasez de agua que afecta desde hace años a la comunidad.

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La obra contempla la vinculación de un pozo de bombeo con una cisterna mediante la instalación de cañerías de PVC, con una extensión total de 5.400 metros, con el objetivo de mejorar la distribución y garantizar el abastecimiento.

La iniciativa presenta demoras debido a la falta de provisión de materiales por parte de proveedores, lo que ha postergado su ejecución.

En este sentido, se recordó que la localidad ha atravesado situaciones críticas, con cortes de más de 72 horas sin suministro, especialmente durante la temporada estival, cuando se incrementa la demanda.

La obra se ejecutará con personal y recursos propios de la empresa, con una inversión estimada de 250.000.000 pesos y un plazo de ejecución de 120 días corridos.

“Debemos cumplir con los compromisos asumidos y avanzar con esta obra clave para garantizar el acceso continuo a un servicio esencial para las familias de Stroeder”, resaltó el jefe comunal.

Fortalecimiento del sistema educativo

Por otra parte, junto a la titular del Consejo Escolar, Andrea Catellani, fueron recibidos por la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, con el objetivo de avanzar en las gestiones para la provisión de mobiliario escolar destinado a distintas instituciones del distrito.

Durante el encuentro, se expuso la necesidad de equipar el futuro edificio del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N.º 25 de Carmen de Patagones, donde se dictarán carreras como Profesorado en Educación Inicial, Nivel Primario, Educación Especial y la Tecnicatura en Trabajo Social; además del requerimiento de mobiliario adicional para ser distribuido en distintas instituciones educativas del Partido, contemplando sillas, mesas, bancos de comedor, escritorios, armarios y pizarras.

“Contar con mobiliario adecuado es clave para garantizar condiciones óptimas de enseñanza y aprendizaje, fortaleciendo la calidad de la educación pública en todo el distrito”, resaltó Marino. antes.

También se reunieron con el director provincial de Consejos Escolares, Alejandro Perrone para tratar la situación actual del transporte escolar en el partido de Patagones y los altos costos que implica su funcionamiento, entre ellos el valor de los combustibles y el mantenimiento de los vehículos que prestan el servicio y garantizar el acceso diario de los alumnos a la escuela.