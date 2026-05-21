El encargado del edificio de CFK se retractó y dijo que no vio gente con bolsos de dinero

Julio Silva, el encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta, rectificó la última versión de su declaración ante la Justicia y aseguró no haber visto ingresar gente con bolsos de dinero al departamento de la ex presidenta.

Estas declaraciones se realizaron en la indagatoria que se realizó este jueves a la mañana en el Tribunal Oral Federal Nº 7, donde se lleva adelante la investigación por la Causa Cuadernos sobre una presunta red de corrupción en contratos de obra pública que involucra a empresarios y exfuncionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

El encargado tuvo que releer su primer testimonio del año 2018, donde aseguraba que, entre los años 2007 y 2010, había visto en el edificio "movimientos de bolsos y valijas con una frecuencia semanal o a veces de 15 días".

En esa declaración, Silva hablaba del exsecretario Daniel Muñoz, a quien supuestamente habia visto entrar con bolsos de dinero al departamento de Cristina Kirchner, y aseguró que el hombre recibía el equipaje que los funcionarios del Ministerio de Planificación dejaban en la entrada.

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Al finalizar la lectura del documento, el testigo reconoció haber cometido un delito al afirmar hechos que nunca ocurrieron y desmintió formalmente toda su declaración anterior.

Para finalizar, denunció presiones y amenazas y contó que, cuando fue a testificar ante el juzgado del ya fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, las autoridades judiciales le hablaron de sus hijas: aseguró que se sintió coaccionado para validar la hipótesis con la que se presentó la primera vez a la citación.

Ahora, Silva quedó expuesto a una posible causa por falso testimonio, luego de haber admitido que mintió en una declaración judicial previa; tanto el tribunal como los fiscales del juicio pueden extraer testimonios para que se lo investigue penalmente por también por obstrucción a la Justicia. Su defensa alegará que actuó bajo una fuerte coacción legal externa. (con información de NA)