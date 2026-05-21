El Nº1 se definirá entre dos: ganaron Bahiense, Pueyrredón, Pacífico, Liniers y Barrio Hospital
Quedó definido que el Nº1 de la LBB Oro será para Estrella o Napostá. El próximo jueves se jugará la última fecha del primer tramo.
Se completó esta noche la décima -y penúltima- fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que arrojó victorias como visitantes de Bahiense del Norte sobre Villa Mitre, 84 a 74 y de Liniers frente a Leandro N. Alem, 64 a 59.
En tanto, en sus escenarios, Pueyrredón le ganó a Estudiantes, 83 a 54; Pacífico a Olimpo, 98 a 82 y Barrio Hospital a Independiente, 94 a 75.
En el partido adelantado, disputado anoche, Estrella saltó a la punta superando como visitante a Napostá, 77 a 70.
De esta manera, cuando resta una sola programación, ya quedó definido que el número 1 de la primera parte del torneo será para Estrella o Napostá.
El auriazul lo conseguirá ganando o si pierde y no ganan los de la Avenida.
Villa Mitre 74, Bahiense 84
En tiempo suplementario, Bahiense del Norte se llevó una victoria muy importante en su visita a Villa Mitre por 84 a 74, para recuperar la sonrisa luego de dos caídas.
En un trámite en el que fue abajo prácticamente todo el tiempo regular. Pasó al frente 37-36 con doble de Juan Pedro Hollender en el 3C y también a 1m del final del regular con jugada de doble y adicional del centro (67-66), dejando atrás el mal trago por la salida definitiva de Matías Zanotto tras doble falta técnica.
De este modo comenzó "otro" partido para Bahiense, porque pudo llegar con chances al cierre, con una ventaja leve como el 69-66 con 1-2 en libres de Augusto Lamonega a 4s. Sin embargo, la Villa armó la última ofensiva desde campo rival y lo empató con un triple convertido por Segundo Alimenti (69).
Después en el tiempo extra las cartas de la visita fueron también los "bombazos" de Lamonega (3) y Guido Muzi (1) para sellar la victoria ante un Tricolor al que le faltó la "profundidad" de su banco.
Villa Mitre (74): S. Alimenti (12), J. Jasen (10), F. Amigo (11), I. Alem (24), E. Sombra (6), fi; M. Iglesias (9), E. Diez, F. Basualdo y L. Gómez Lepez (2). DT: Emiliano Menéndez
Bahiense del Norte (84): A. Lamonega (22), G. Muzi (13), T. Bonivardo (10), E. Roberson (1), J.P. Hollender (24), fi; S. Luengo (8), J.C. Hoya (2), M. Zanotto (3), F. Ruggiero (1) y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.
Cuartos: Villa Mitre, 20-20, 36-32 y 55-49.
Tiempo regular: 69-69.
Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Francisco Irrazábal.
Cancha: José Martínez (Villa Mitre).
Pacífico 98, Olimpo 82
Pacífico logró recomponerse de un flojo arranque para ganarle con goleo de impacto a Olimpo por 98 a 82, confirmando su fortaleza como local: 4 victorias en 5 juegos.
Tuvo en Tomás Bruni (24 puntos, con 4-8 en triples) y en Santiago Loos (24 tantos, con 4-8 en triples) a los pilares ofensivos.
Olimpo mostró la intención en el arranque, cuando castigó con triples de Tomás Del Sol y puntos de Andrés Bodach (figura del visitante, con 29 puntos) para distanciarse 19-11 y cerrar con 32 puntos a favor el parcial inicial.
Pero progresivamente el Verde fue imponiendo defensa y vías de gol y se floreó con un último cuarto en el que convirtió 28 puntos.
Pacífico (98): B. Salvatori (9), T. Bruni (24), V. Cortés (8), S. Loos (24), J. Larrandart (8), fi; M. Genitti (12), P. Palacio, F. Mattioli (7) y Genaro Pisani (6). DT: Mauro Richotti.
Olimpo (82): T. Del Sol (13), M. Hait (1), A. Marino (10), G. Mariezcurrena (12), A. Bodach (29), fi; F. Michelli (15), S. Kucan, A. Diel (2) y M. Risacher. DT: Ezequiel Zani.
Cuartos: Pacífico, 24-32; 49-45 y 70-65.
Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
L.N. Alem 59, Liniers 64
Liniers cortó la racha de tres derrotas, venciendo de visitante a Leandro N. Alem, 64 a 59.
En el local debutó Emilio Giménez, el ex Villa Mitre, completando 24m15 en cancha, 2 puntos (0-4 en t3 y 1-2 en t2), 6 rebotes, una asistencia y 2 pérdidas.
En el Chivo, que sufrió las ausencias de Genaro Groppa (con la preselección U19 argentina), Nicolás Quiroga y Mauro Miérez (ambos lesionados), encontró respuestas, básicamente, en Agustín Dottori, que terminó con 20 puntos (1-5 en t3, 4-7 en t2 y 9-14 en t1), más 13 rebotes y 4 asistencias, y en Alan García, autor de 22 unidades (3-5 en t3, 5-7 en t2 y 3-4 en t1).
El verdirrojo, por su parte, tiró 3 de 30 en triples.
Sus prinicipales referencias fueron Jean-Luc Wilson, con 19 puntos, 11-11 en libres aunque también hizo 4-11 en dobles y 0-7 en triples. Además, tomó 8 rebotes y recuperó 6 pelotas.
Mientras que Lucas Desbat también metió 19 (2-5 en t3, 6-8 en t2 y 1-2 en t1).
L.N. Alem (59): N. Amaya (4), P. Zapata (8), J. Wilson (19), L. Desbat (19), E. Ríos, fi; M. Such (3), E. Giménez (2), D. D'Annunzio (2), T. Scolari (2) y V. Scoppa. DT: Hernán Jasen.
Liniers (64): N. Ramos (3), A. Dottori (20), A. García (22), G. Torres (3), J. Marinsalta (8), fi; F. Lanaro, T. Sabatini (6), K. Hernández (2) y D. Olave. DT: Mauricio Vago.
Cuartos: L.N. Alem, 15-17; 28-30 y 39-49.
Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Lucas Andrés.
Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).
Pueyrredón 83, Estudiantes 57
Un muy mal comienzo de Estudiantes condicionó sus pobilidades ante un Pueyrredón que disimulando bajas (Nicolás Renzi, Pedro Pérez Pavón y Manuel Echarri), hoy volvió a la victoria (83-57), tras la última caída.
Lo del Albo fue bastante inusual: 3 aciertos en 16 intentos de tiros de campo en el primer cuarto, más algunas pérdidas. No alcanzó con recuperos o rebotes ofensivos para recuperar terreno.
Enfrente el local se apoyó en el goleo de Nahuel Dulsan (16) y de Alejo Agulló (12) para cerrar una efectiva etapa inicial junto con las 6 asistencias de Fernando Alfonso.
El 38% de efectividad en dobles, el 0-8 en triples y las 4 asistencias reflejaron al Albo en esos primeros 20, en los que Jerónimo Mitoire encabezó el goleo con 7.
Si bien la visita emparejó en los parciales siguientes, para "Purre" fue suficiente esa ventaja, aunque no mermó en su consistencia ofensiva.
Pueyrredón (83): D. Carci (11), N. Dulsan (18), G. Sagasti (4), A. Agulló (20), F. Ruiz (12), fi; F. Alfonso (8), S. Ibarra, L. Baeza (6), G. Sagasti y Gino Pisani (4). DT: Ariel Ugolini.
Estudiantes (57): S. Ruesga (3), O. Cancellarich (6), S. Ranieri (4), J. Mitoire (13), A. González, fi; J. Rodríguez (8), J. García (13), F. Mazzello (8), J. Belleggia, L. Blázquez y L. Storni (1). DT: Facundo Sastre.
Cuartos: Pueyrredón, 27-7; 46-24 y 61-41.
Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.
Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).
Barrio Hospital 94, Independiente 75
Barrio Hospital volvió a festejar después de tres derrotas, al vencer a Independiente, 94 a 75, que quedó en el fondo de la tabla, con siete caídas consecutivas.
En los locales hubo varios jugadores con rendimientos positivos, sobresaliendo Nahuel Cámara, con 16 puntos (7-10 en t2 y 2-3 en t1), más 7 rebotes y 3 asistencias, También, Luciano Fortelli, con 20 puntos (3-8 en t3, 3-4 en t2 y 5-6 en t1), más 4 asistencias y 2 recuperos. Y Tomás Bussetti completó 20 unidades (5-9 en triples) y 9 recobres.
A estos se sumaron Joaquin Godio (15 puntos y 4 rebotes) y Franco Ferrari (15 puntos y 6 recobres).
El viola, a la ausencia de Matías Ponzoni le sumó la de Juan Pablo Morán (contractura) y en el primer minuto de juego Alen Ríos sintió un tirón y tuvo que dejar la cancha.
Fernando Bonino convirtió 14 puntos, bajó 11 rebotes y dio 6 asistencias, mientras que Julián Ripoll metió 18 puntos (8-11 en t2).
Barrio Hospital (94): L. Fortelli (20), F. Anaya, T. Bussetti (20), F. Ferrari (15), N. Cámara (16), fi; J.L. Martínez (3), J. Godio (15), A. Andreanelli (3), S. Hamze y A. Arias (2). DT: Claudio Queti.
Independiente (75): F. Bonino (14), F. Slonimsqui, I. Formiga (21), M. Zonza (6), A. Ríos (2), fi; J. Ripoll (18), M. Schmir (3), L. Figueroa (3), V. Gemetro (6) y D.Pavón (2). DT: Javier Musumeci.
Cuartos: Barrio Hospital, 31-20; 52-39 y 68-58.
Árbitros: Emanuel Sánchez, Néstor Schernenco y Joel Schernenco.
Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).
La última
El próximo jueves jugarán Estrella-Villa Mitre, Estudiantes-Napostá, Bahiense-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.
Cómo sigue
Cumplidas las 11 programaciones, los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.
Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.
Posiciones
Así se ubican:
1º) Estrella (8-2), 18 puntos
1º) Napostá (8-2), 18
3º) Estudiantes (6-4), 16
3º) Villa Mitre (6-4), 16
3º) Pueyrredón (6-4), 16
3º) Bahiense (6-4), 16
7º) Pacífico (5-5), 15
8º) Liniers (4-6), 14
9º) Olimpo (3-7), 13
9º) L.N. Alem (3-7), 13
9º) Barrio Hospital (3-7), 13
11º) Independiente (2-8), 12