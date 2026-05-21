El Nº1 se definirá entre dos: ganaron Bahiense, Pueyrredón, Pacífico, Liniers y Barrio Hospital

Pasará, pasará... Lamonega se filtró entre Sombra y Alimenti, para asistir a Hollender. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Se completó esta noche la décima -y penúltima- fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", que arrojó victorias como visitantes de Bahiense del Norte sobre Villa Mitre, 84 a 74 y de Liniers frente a Leandro N. Alem, 64 a 59.

En tanto, en sus escenarios, Pueyrredón le ganó a Estudiantes, 83 a 54; Pacífico a Olimpo, 98 a 82 y Barrio Hospital a Independiente, 94 a 75.

Nahuel Dulsan comenzó el ascenso hacia la canasta.

En el partido adelantado, disputado anoche, Estrella saltó a la punta superando como visitante a Napostá, 77 a 70.

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De esta manera, cuando resta una sola programación, ya quedó definido que el número 1 de la primera parte del torneo será para Estrella o Napostá.

El auriazul lo conseguirá ganando o si pierde y no ganan los de la Avenida.

Villa Mitre 74, Bahiense 84

En tiempo suplementario, Bahiense del Norte se llevó una victoria muy importante en su visita a Villa Mitre por 84 a 74, para recuperar la sonrisa luego de dos caídas.

Juan Pedro Hollender ataca a Ignacio Alem.

En un trámite en el que fue abajo prácticamente todo el tiempo regular. Pasó al frente 37-36 con doble de Juan Pedro Hollender en el 3C y también a 1m del final del regular con jugada de doble y adicional del centro (67-66), dejando atrás el mal trago por la salida definitiva de Matías Zanotto tras doble falta técnica.

De lo mejor. Segundo Alimenti y Augusto Lamonega.

De este modo comenzó "otro" partido para Bahiense, porque pudo llegar con chances al cierre, con una ventaja leve como el 69-66 con 1-2 en libres de Augusto Lamonega a 4s. Sin embargo, la Villa armó la última ofensiva desde campo rival y lo empató con un triple convertido por Segundo Alimenti (69).

Arriba va Manu Iglesias. Desde abajo miran Muzi, Lamonega y Luengo.

Después en el tiempo extra las cartas de la visita fueron también los "bombazos" de Lamonega (3) y Guido Muzi (1) para sellar la victoria ante un Tricolor al que le faltó la "profundidad" de su banco.

Villa Mitre (74): S. Alimenti (12), J. Jasen (10), F. Amigo (11), I. Alem (24), E. Sombra (6), fi; M. Iglesias (9), E. Diez, F. Basualdo y L. Gómez Lepez (2). DT: Emiliano Menéndez

Bahiense del Norte (84): A. Lamonega (22), G. Muzi (13), T. Bonivardo (10), E. Roberson (1), J.P. Hollender (24), fi; S. Luengo (8), J.C. Hoya (2), M. Zanotto (3), F. Ruggiero (1) y T. Amatte. DT: Alejandro Navallo.

Cuartos: Villa Mitre, 20-20, 36-32 y 55-49.

Tiempo regular: 69-69.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Francisco Irrazábal.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Pacífico 98, Olimpo 82

Pacífico logró recomponerse de un flojo arranque para ganarle con goleo de impacto a Olimpo por 98 a 82, confirmando su fortaleza como local: 4 victorias en 5 juegos.

Tuvo en Tomás Bruni (24 puntos, con 4-8 en triples) y en Santiago Loos (24 tantos, con 4-8 en triples) a los pilares ofensivos.

Olimpo mostró la intención en el arranque, cuando castigó con triples de Tomás Del Sol y puntos de Andrés Bodach (figura del visitante, con 29 puntos) para distanciarse 19-11 y cerrar con 32 puntos a favor el parcial inicial.

Pero progresivamente el Verde fue imponiendo defensa y vías de gol y se floreó con un último cuarto en el que convirtió 28 puntos.

Pacífico (98): B. Salvatori (9), T. Bruni (24), V. Cortés (8), S. Loos (24), J. Larrandart (8), fi; M. Genitti (12), P. Palacio, F. Mattioli (7) y Genaro Pisani (6). DT: Mauro Richotti.

Olimpo (82): T. Del Sol (13), M. Hait (1), A. Marino (10), G. Mariezcurrena (12), A. Bodach (29), fi; F. Michelli (15), S. Kucan, A. Diel (2) y M. Risacher. DT: Ezequiel Zani.

Cuartos: Pacífico, 24-32; 49-45 y 70-65.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.⁩

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

L.N. Alem 59, Liniers 64

Liniers cortó la racha de tres derrotas, venciendo de visitante a Leandro N. Alem, 64 a 59.

En el local debutó Emilio Giménez, el ex Villa Mitre, completando 24m15 en cancha, 2 puntos (0-4 en t3 y 1-2 en t2), 6 rebotes, una asistencia y 2 pérdidas.

En el Chivo, que sufrió las ausencias de Genaro Groppa (con la preselección U19 argentina), Nicolás Quiroga y Mauro Miérez (ambos lesionados), encontró respuestas, básicamente, en Agustín Dottori, que terminó con 20 puntos (1-5 en t3, 4-7 en t2 y 9-14 en t1), más 13 rebotes y 4 asistencias, y en Alan García, autor de 22 unidades (3-5 en t3, 5-7 en t2 y 3-4 en t1).

El verdirrojo, por su parte, tiró 3 de 30 en triples.

Sus prinicipales referencias fueron Jean-Luc Wilson, con 19 puntos, 11-11 en libres aunque también hizo 4-11 en dobles y 0-7 en triples. Además, tomó 8 rebotes y recuperó 6 pelotas.

Mientras que Lucas Desbat también metió 19 (2-5 en t3, 6-8 en t2 y 1-2 en t1).

L.N. Alem (59): N. Amaya (4), P. Zapata (8), J. Wilson (19), L. Desbat (19), E. Ríos, fi; M. Such (3), E. Giménez (2), D. D'Annunzio (2), T. Scolari (2) y V. Scoppa. DT: Hernán Jasen.

Liniers (64): N. Ramos (3), A. Dottori (20), A. García (22), G. Torres (3), J. Marinsalta (8), fi; F. Lanaro, T. Sabatini (6), K. Hernández (2) y D. Olave. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: L.N. Alem, 15-17; 28-30 y 39-49.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Mariano Enrique y Lucas Andrés.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Pueyrredón 83, Estudiantes 57

Un muy mal comienzo de Estudiantes condicionó sus pobilidades ante un Pueyrredón que disimulando bajas (Nicolás Renzi, Pedro Pérez Pavón y Manuel Echarri), hoy volvió a la victoria (83-57), tras la última caída.

Lo del Albo fue bastante inusual: 3 aciertos en 16 intentos de tiros de campo en el primer cuarto, más algunas pérdidas. No alcanzó con recuperos o rebotes ofensivos para recuperar terreno.

Fuego cruzado entre Nahuel Dulsan y Alan González.

Enfrente el local se apoyó en el goleo de Nahuel Dulsan (16) y de Alejo Agulló (12) para cerrar una efectiva etapa inicial junto con las 6 asistencias de Fernando Alfonso.

Igualdad de fuerzas entre Jerónimo Mitoire y Alejo Agulló.

El 38% de efectividad en dobles, el 0-8 en triples y las 4 asistencias reflejaron al Albo en esos primeros 20, en los que Jerónimo Mitoire encabezó el goleo con 7.

Santiago Ruesga no le da libertad a Fernando Alfonso.

Si bien la visita emparejó en los parciales siguientes, para "Purre" fue suficiente esa ventaja, aunque no mermó en su consistencia ofensiva.

Pueyrredón (83): D. Carci (11), N. Dulsan (18), G. Sagasti (4), A. Agulló (20), F. Ruiz (12), fi; F. Alfonso (8), S. Ibarra, L. Baeza (6), G. Sagasti y Gino Pisani (4). DT: Ariel Ugolini.

Estudiantes (57): S. Ruesga (3), O. Cancellarich (6), S. Ranieri (4), J. Mitoire (13), A. González, fi; J. Rodríguez (8), J. García (13), F. Mazzello (8), J. Belleggia, L. Blázquez y L. Storni (1). DT: Facundo Sastre.

Cuartos: Pueyrredón, 27-7; 46-24 y 61-41.

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Barrio Hospital 94, Independiente 75

Barrio Hospital volvió a festejar después de tres derrotas, al vencer a Independiente, 94 a 75, que quedó en el fondo de la tabla, con siete caídas consecutivas.

En los locales hubo varios jugadores con rendimientos positivos, sobresaliendo Nahuel Cámara, con 16 puntos (7-10 en t2 y 2-3 en t1), más 7 rebotes y 3 asistencias, También, Luciano Fortelli, con 20 puntos (3-8 en t3, 3-4 en t2 y 5-6 en t1), más 4 asistencias y 2 recuperos. Y Tomás Bussetti completó 20 unidades (5-9 en triples) y 9 recobres.

A estos se sumaron Joaquin Godio (15 puntos y 4 rebotes) y Franco Ferrari (15 puntos y 6 recobres).

El viola, a la ausencia de Matías Ponzoni le sumó la de Juan Pablo Morán (contractura) y en el primer minuto de juego Alen Ríos sintió un tirón y tuvo que dejar la cancha.

Fernando Bonino convirtió 14 puntos, bajó 11 rebotes y dio 6 asistencias, mientras que Julián Ripoll metió 18 puntos (8-11 en t2).

Barrio Hospital (94): L. Fortelli (20), F. Anaya, T. Bussetti (20), F. Ferrari (15), N. Cámara (16), fi; J.L. Martínez (3), J. Godio (15), A. Andreanelli (3), S. Hamze y A. Arias (2). DT: Claudio Queti.

Independiente (75): F. Bonino (14), F. Slonimsqui, I. Formiga (21), M. Zonza (6), A. Ríos (2), fi; J. Ripoll (18), M. Schmir (3), L. Figueroa (3), V. Gemetro (6) y D.Pavón (2). DT: Javier Musumeci.

Cuartos: Barrio Hospital, 31-20; 52-39 y 68-58.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Néstor Schernenco y Joel Schernenco.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

La última

El próximo jueves jugarán Estrella-Villa Mitre, Estudiantes-Napostá, Bahiense-Pacífico, Liniers-Pueyrredón, Independiente-L.N. Alem y Olimpo-Barrio Hospital.

Cómo sigue

Cumplidas las 11 programaciones, los cuatro primeros accederán directamente a cuartos y cruzarán 5º-12, 6º-11º, 7º-10 y 8º-9º. De ahí surgirán los rivales de los que esperan.

Primero serán los cuartos, después semifinales y el ganador de la final se adjudicará el derecho a una final extra, en caso de no obtener el segundo tramo, al cual se arrastrará el 50% de los puntos acumulados en la fase regular de esta primera parte.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Estrella (8-2), 18 puntos

1º) Napostá (8-2), 18

3º) Estudiantes (6-4), 16

3º) Villa Mitre (6-4), 16

3º) Pueyrredón (6-4), 16

3º) Bahiense (6-4), 16

7º) Pacífico (5-5), 15

8º) Liniers (4-6), 14

9º) Olimpo (3-7), 13

9º) L.N. Alem (3-7), 13

9º) Barrio Hospital (3-7), 13

11º) Independiente (2-8), 12