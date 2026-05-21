Racing empató con Caracas y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Racing igualó 2-2 con Caracas de Venezuela en un empate que duele como una derrota, ya que la “Academia” se quedó sin posibilidades de clasificar a una fecha del final de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

En un partido disputado esta noche en el estadio Presidente Perón por la quinta fecha del grupo E, para el local convirtieron el lateral Gastón Martirena y el delantero Adrián Martínez, a los cuatro y 36 minutos del primer tiempo, mientras que los goles de la visita fueron marcados por el defensor Gabriel Rojas, en contra y en el primer minuto de partido, y el volante Irving Gudiño, en 29 del complemento.

Con un empate que lo dejó sin chances, el equipo de Avellaneda quedó condenado al tercer puesto, con cinco unidades, mientras que Caracas sentenció la clasificación en el segundo lugar del grupo, con nueve puntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la próxima fecha, en la que ninguno de los dos clubes juega por nada, el próximo miércoles Racing cerrará el grupo como local de Independiente Petrolero. (con información de NA)