Todos por Feli: un niño necesita juntar 60 mil dólares para realizar un tratamiento clave en México

Felipe Castelli tiene 11 años y, junto a su familia, lleva adelante una campaña solidaria bajo el lema "Juntos x Feli". El objetivo es recaudar aproximadamente 60.000 dólares, una cifra indispensable para cubrir los costos de un tratamiento médico especializado en México, además de los vuelos y la estadía de un mes para el niño y sus acompañantes.

Al momento de nacer, una complicación imprevista e inevitable le provocó una prolongada falta de oxígeno que derivó en una parálisis cerebral. Esta condición afectó severamente toda su área muscular, comprometiendo el habla, la deglución, la motricidad fina, la fuerza y la capacidad de movimiento.

Actualmente, Felipe se moviliza en silla de ruedas y requiere el soporte constante de acompañantes terapéuticos tanto en el colegio como en su hogar, además del sostén diario de sus padres.

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Desde que era un bebé de pocos meses, Felipe asistió e manera ininterrumpida a múltiples disciplinas terapéuticas, que incluyen kinesiología, terapia ocupacional, psicología, fonoaudiología y equinoterapia. Asimismo, en seis oportunidades logró realizar un intenso tratamiento de rehabilitación de 21 días en el prestigioso Sanatorio FLENI, en la localidad bonaerense de Escobar.

Sin embargo, hace casi dos años, una nueva puerta se abrió para la familia Castelli cuando supieron de la existencia de un abordaje médico especializado en niños con parálisis cerebral en Monterrey, México. Se trata de un procedimiento de 28 días fundamentado en ciencia y tecnología avanzada, que ha demostrado mejoras sustanciales en la calidad de vida de pacientes con cuadros similares.

Uno de los principales anhelos de Felipe y su entorno está vinculado a la comunicación. A causa de la parálisis, el habla representa hoy un enorme desafío. "Una frase sencilla lleva mucho esfuerzo: para mí decirla y para el receptor entenderla", explicó su familia, detallando que esta barrera dificulta su fluidez para interactuar con amigos, realizar tareas escolares o comunicarse con su propia familia.

La expectativa frente al viaje a Monterrey no solo se centra en la comunicación, sino también en obtener mejoras en la motricidad fina y gruesa, lo que se traduciría de manera directa en una mayor autonomía para sus actividades cotidianas.

Cómo colaborar

Bajo la premisa de que "todo suma", la campaña apela a la comunidad, empresas y particulares que puedan aportar su "granito de arena" para alcanzar la meta de los 60 mil dólares. Quienes deseen conocer más sobre la historia de Felipe, seguir de cerca el avance de la colecta o realizar una donación, pueden ingresar a los canales oficiales y al sitio web de la iniciativa.