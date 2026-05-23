Torneo Apertura: la novena fecha se pone en marcha con dos partidos en la "B"

Martín Gatti, de Comercial, y Leandro Donayevich, de Sansinena, cruzarán esta tarde. Fotos: Archivo-La Nueva.

Con dos encuentros de la Primera División "B" se pondrá en marcha hoy la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

La misma tendrá continuidad mañana y el lunes, aprovechando el feriado por el 25 de mayo.

Esta tarde habrá dos encuentro desde las 15.

En el Puerto, el líder Comercial esperará la visita de Sansinena.

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El árbitro del encuentro será Pablo Leguizamón.

El elenco whitense acumula un invicto de tres juegos con dos victorias y en empate (el pasado domingo 0 a 0 ante Tiro).

Mientras que el Tripero llega de vencer a Pacífico de Cabildo por 2 a 1.

En el duelo de la primera rueda empataron 1 a 1 en Cerri, con goles de Manuel Stortini (para el local) y Alejo Gil (para la visita).

El otro duelo de hoy lo animarán Tiro Federal y Olimpo, que buscarán puntos clave para acercarse o alcanzar la cima.

El juez en el Onofre Pirrone será Javier Tamaro.

Si gana el dueño de casa y pierde Comercial podría alcanzarlo, al menos momentáneamente, en la cima.

En tanto de ganar el aurinegro alcanzaría a Rosario como escolta.

En el primer cruce de la temporada Tiro se impuso por 2 a 1 con goles de Joaquín Laborde y Diego Ocampo. Para Olimpo anotó Pedro Sgattoni.

*Cómo sigue

La fecha en la B se completará mañana con otros dos partidos, en horarios poco habituales para evitar cruzar con la final entre River y Belgrano por el Torneo Apertura.

A las 11, Pacífico de Bahía Blanca recibirá a Rosario Puerto Belgrano. Lucas González pitará en el Adolfo Pirola.

Luego, a las 13, Dublin y Pacífico de Cabildo jugarán en cancha de Comercial. Pitará Raúl Kerman.

*La tabla

-Posiciones: 1º) Comercial, 15 puntos; 2º) Rosario, 13; 4º) Tiro y Dublin, 12; 5º) Sansinena, 11; 6º) Olimpo, 10; 7º) Pacífico BB, 5) y 8º) Pacífico C, 4.

*Entre domingo y lunes

La Primera División "A" desdoblará su actividad entre mañana y el lunes, aprovechando el feriado del lunes.

El domingo, a las 12.30, Villa Mitre y La Armonía se medirán en El Fortín con arbitraje de Franco Páez.

Mientras que a las 13, en el Doctor Alejandro Pérez, cruzarán Liniers y Bella Vista. Dirigirá Sebastián Navarro.

Ya el lunes, ambos encuentros irán a las 15: Sporting-Huracán (Sergio Testa) y Libertad-San Francisco (Juan Vega).