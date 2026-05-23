"El básquetbol bahiense es una familia", dijo el periodista Sergio Kanevsky

Con particular estilo y carisma, el periodista bahiense Sergio Kanevsky desandó recuerdos y vivencias del más variado tipo en un viaje por el tiempo y la historia del deporte bahiense, en una amena charla con El Diario Deportivo (de lunes a viernes a las 15 por La Nueva Play).

"Respiro el aire bahiense y ya me siento en casa, pero en la terminal. Es algo instantáneo. Lo que que me pasa ahora, es que estoy viendo a los hijos de los que jugaban con nosotros, Branco Salvatori, Bruni, Pisani, Mattioli, Tomás Del Sol... El básquetbol bahiense es una familia", afirmó Kanevsky desde Buenos Aires, donde reside hace décadas y donde se destaca tanto en radios como en canales de TV porteños.

Ida y vuelta de temas del periodista de flamantes 56 años con el equipo del streaming deportivo de "La Nueva." en el que no ahorró palabras de admiración y orgullo hacia las figuras emblemáticas de la naranja. Justamente, semanas atrás estuvo unos días en Bahía y fue invitado a participar como comentarista estrella en un par de emisiones de streaming de la Liga Oro de básquetbol.

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"En los trayectos que hice durante mi visita a Bahía pasé de casualidad por esa ruta pasaje Vergara-Bahiense del Norte. Y es un cuento de ciencia ficción, porque uno mismo que conoce ese trayecto, se pregunta cómo pudo darse algo tan peculiar, galáctico", dijo, en relación a la casa natal y club de Emanuel Ginóbili.

"Creo que ni Manu toma conciencia de lo relevante que fue Bahía Blanca para su propio devenir. Porque él también debe haber naturalizado criarse en la casa que creció", afirmó.

"Manu nos trajo cuatro anillos (campeonatos NBA)... Y por si esto fuera poco, hay que decir que (Gregg) Popovich estuvo en Bahía, que Magic Johnson estuvo en Bahía, que Oscar (Schmidt) estuvo en Real Madrid estuvo Bahía, al igual que Yugoslavia, en una ciudad muy pequeña. Ahí deberíamos entender todo", agregó.

Mirá la nota completa, en la que analizó y repasó otros momentos del deporte y de su trayectoria periodística en Buenos Aires: