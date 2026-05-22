ABSA trabaja en un rotura de cañería que dejó sin agua a barrios Cenci y Avellanedaeda

Una rotura de cañería registrada este viernes en la intersección de las calles Alem y Felipe Varela provocó inconvenientes en el suministro de agua potable en los barrios Cenci y Avellaneda, según informó ABSA.

De acuerdo con el comunicado oficial, el daño fue ocasionado por una empresa ajena al servicio que realizaba tareas vinculadas al tendido del Acueducto Bosque Alto-Chañares, obra ejecutada por la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Como consecuencia de la rotura, el servicio de agua se encuentra afectado en ambos sectores de la ciudad.

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Desde la prestataria solicitaron a los usuarios que cuenten con reservas domiciliarias priorizar su uso para hidratación y consumo esencial, evitando actividades no indispensables hasta que se restablezca el suministro.

Además, recordaron que ante inconvenientes o consultas se encuentran habilitados los canales de atención de la empresa, entre ellos la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales oficiales.