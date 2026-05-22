ABSA trabaja en un rotura de cañería que dejó sin agua a barrios Cenci y Avellanedaeda
El daño fue provocado por una empresa que realizaba obras del acueducto Bosque Alto-Chañares en la intersección de Alem y Felipe Varela.
Una rotura de cañería registrada este viernes en la intersección de las calles Alem y Felipe Varela provocó inconvenientes en el suministro de agua potable en los barrios Cenci y Avellaneda, según informó ABSA.
De acuerdo con el comunicado oficial, el daño fue ocasionado por una empresa ajena al servicio que realizaba tareas vinculadas al tendido del Acueducto Bosque Alto-Chañares, obra ejecutada por la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).
Como consecuencia de la rotura, el servicio de agua se encuentra afectado en ambos sectores de la ciudad.
Desde la prestataria solicitaron a los usuarios que cuenten con reservas domiciliarias priorizar su uso para hidratación y consumo esencial, evitando actividades no indispensables hasta que se restablezca el suministro.
Además, recordaron que ante inconvenientes o consultas se encuentran habilitados los canales de atención de la empresa, entre ellos la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y sus redes sociales oficiales.