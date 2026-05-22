Muerte en la calle Soler: el hijo quedó imputado de abandono de persona

La indagatoria del aprehendido se realizó hoy en la sede de Estomba 127.

Diego Cristian Díaz Otazu, hijo del hombre que fue encontrado sin vida en su domicilio de la calle Soler al 600, se negó a declarar hoy en la fiscalía y fue formalmente imputado de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Los investigadores pudieron determinar que Héctor Omar Díaz Otazu, de 74 años, era incapaz de valerse por sí mismo, compartía el domicilio con el acusado y fue encontrado sin vida el miércoles pasado, con signos de desnutrición crónica.

El hombre, de acuerdo a la autopsia, habría fallecido en el período comprendido entre el 1 y el 12 de este mes, como consecuencia de un fallo multiorgánico de causa probable por tromboembolia pulmonar.

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En el acto previsto en el artículo 308 del Código Procesal Penal bonaerense, a Díaz Otazu hijo se le hicieron conocer los hechos que se le imputan, decidió no prestar declaración y quedó acusado del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

La causa está a cargo de la UFIJ N° 5 y se informó que, al menos hasta esta tarde, el acusado se mantenía en calidad de aprehendido.