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Lautaro Martínez fue elegido como el mejor delantero del fútbol italiano

Nicolás Paz recibió el premio como el volante más destacado.

Lautaro festejó sus nuevos títulos en familia, junto a Agustina Gandolfo, Nina y Theo. Foto: Instagram Lautaro Martínez

Lautaro Martínez sumó otro logro más a la increíble temporada que tuvo con Inter, tras consagrarse campeón de la Serie A y la Copa Italia.

El bahiense fue premiado hoy como mejor delantero de la primera división del fútbol italiano, del que también resultó goleador con 17 tantos y seis asistencias en 29 partidos disputados.

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Además, Nicolás Paz, hijo del bahiense Pablo y figura del Como, fue galardonado como el volante más destacado de la temporada.

Nico, a préstamo del Real Madrid y en la prelista de la Selección para el Mundial, hizo 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos.

Junto a ellos, también salió elegido mejor defensor de la liga Marco Palestri, del Cagliari, y el arquero figura fue Mile Svilar, de la Roma. 

Mientras que Federico Dimarco, lateral o volante del Inter, fue elegido como MVP de la competencia.

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