Lautaro Martínez fue elegido como el mejor delantero del fútbol italiano
Nicolás Paz recibió el premio como el volante más destacado.
Lautaro Martínez sumó otro logro más a la increíble temporada que tuvo con Inter, tras consagrarse campeón de la Serie A y la Copa Italia.
El bahiense fue premiado hoy como mejor delantero de la primera división del fútbol italiano, del que también resultó goleador con 17 tantos y seis asistencias en 29 partidos disputados.
Además, Nicolás Paz, hijo del bahiense Pablo y figura del Como, fue galardonado como el volante más destacado de la temporada.
Nico, a préstamo del Real Madrid y en la prelista de la Selección para el Mundial, hizo 12 goles y 7 asistencias en 35 partidos.
Junto a ellos, también salió elegido mejor defensor de la liga Marco Palestri, del Cagliari, y el arquero figura fue Mile Svilar, de la Roma.
Mientras que Federico Dimarco, lateral o volante del Inter, fue elegido como MVP de la competencia.