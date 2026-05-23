Insólito incidente de un automóvil en el canal Maldonado

Un insólito incidente se produjo esta mañana en el canal Maldonado, a la altura del barrio Pampa Central, cuando un automóvil quedó colgado sobre uno de los laterales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo minutos después de las 8, en la zona de calle Pacífico al 1.300, cuando el rodado Nissan Tida, según explicó su dueño, se deslizó hacia atrás en una pendiente y cayó.

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Bomberos del cuartel Central y la guardia de Defensa Civil, con la colaboración de inspectores de Tránsito, desarrollaron un operativo para lograr retirar la unidad.

El conductor, identificado como Emanuel Zampetti, de 31 años, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,83 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por ese motivo se produjo el secuestro del vehículo y la infracción por la alcoholemia positiva.