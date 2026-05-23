Qué se pierde "Dibu" Martínez y cuánto tiempo le demandará la recuperación de la fractura

La noticia de la fractura de un dedo de la mano derecha de Emiliano "Dibu" Martínez durante el calentamiento previo a la pasada final de la UEFA Europa League naturalmente encendió las alarmas en la selección argentina.

De todos modos, a pesar de la preocupación inicial, el parte médico oficial detalla que la rotura fue menor, por lo que el arquero campeón del Mundo y bicampeón de América no necesitará intervención quirúrgica por lo que no tendría problemas para disputar la próxima cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México, a 20 días de su inicio.

El arquero de 33 años no deberá pasar por el quirófano y únicamente necesitará darle algunos días de descanso a su mano derecha, por lo que continuará entrenando para llegar a la próxima Copa del Mundo de la mejor manera, aunque no podrá utilizar la mano lesionada durante los entrenamientos.

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Así, el “Dibu” comenzó un tratamiento especializado y se perderá los amistosos previos al Mundial, en los que la Selección Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en suelo estadounidense, pero no tendría problemas para volver al once titular una vez comience la participación argentina en la cita mundialista, que empezará a defender el título obtenido en Qatar 2022 el martes 16 de junio.

El arquero marplatense sufrió la fractura previo al partido en el que su equipo, Aston Villa, sufrió se impuso por 3-0 ante el Friburgo alemán.

Dibu fue campeón de la UEFA Europa League, la copa de segundo orden del fútbol europeo, en la que fue su primer conquista desde que se fue del Arsenal, en 2021, y lo hizo con un dolor en la mano derecha: el arquero sufrió una fractura en el calentamiento previo a la gran final, disputada en Estambul, Turquía, el miércoles 20 de mayo.